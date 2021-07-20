【新冠肺炎】外交部：有５５國致函世衞反對新冠溯源政治化

《經濟通通訊社２０日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）上周五（１６日）提出再到中國進行

第二階的新型冠狀病毒肺炎溯源調查，包括對武漢的實驗室和市場進行調查，並呼籲中國當局合

作並提高透明度。

在北京，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會表示，日前格林納達、基里巴斯、所羅門群

島、聖多美和普利西比、布吉納法索、毛里塔尼亞、迦納７國加入向世衞總幹事譚德賽致函、反

對溯源政治化的正義行列，中方對此表示歡迎。截至今天，致函國家數量已達到５５個，在世衞

７月１６日舉行的成員國通報會上，俄羅斯、白羅斯、巴基斯坦、斯里蘭卡、柬埔寨、伊朗、敍

利亞等許多國家紛紛發出正義的聲音。他們強調病毒溯源是一項科學任務，不能被政治化。

他續稱，世衞發布的中國－世衞聯合研究報告應該得到維護，愈來愈多的國家發出壓倒性的

正義聲音，這與個別國家搞政治操弄，反對科學歪曲事實，形成鮮明對照，充分反映國際社會的

公義所在和人心向背，充分證明秉持公正客觀、主持公道公理的國家還是佔大多數的。有關方面

應該停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責，停止蓄意破壞國際溯源研究合

作，採取真正負責任的科學態度，與國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉作出應有貢獻

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