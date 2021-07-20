《匯市縱橫－蕭啟洪》東奧真的來了

《匯市縱橫》距離東京奧運還有數天正式開幕，你準備好了嗎？無論你是不是「奧運迷」，

但在新冠疫情肆虐下，東京仍能排除萬難，堅持站起來主辦這四年一度的國際體壇盛事，妳又怎

可以錯過呢？老實講，筆者自小便喜愛留在家中的電視機前，觀賞各項緊張又刺激的奧運比賽，

和等待最新戰果，因為可以追逐金牌花落誰家，以及關注金牌榜走勢和那個國家是最後大贏家等

，都是一件非常有趣的事。儘管很多人會說「友誼第一、比賽第二」，或「志在參與，不在乎勝

負」的大觀念，但當每一名運動員在場上競技比賽時，又有誰不想當贏家呢？而每一次看到自己

國家的運動員能夠上台拿獎牌時，都會感到很激動和有一種光榮感！



一直以來，奧運的口號都是概括和捕捉了主辦城市希望與全世界分享的思想和觀念的精髓。

而今屆東奧口號，中文直譯就是「感動讓我們團結在一起」（Ｕｎｉｔｅｄ ｂｙ Ｅｍｏｔｉ

ｏｎ），不論國籍、人種、性別、文化背景、身體健康與否等一切外在條件，人們藉此在２０２

１聚集東京，以感動的心取代分裂，用運動團結世界。真的很動人的語句，除傳承了奧運會的宗

旨外，這次還大打感情牌，有如平日觀看日劇中的感覺一樣，未知妳現時心中那團欲觀看奧運比

賽之火是否已燃燒起來呢？而閉幕式理念就用上了「Ｗｏｒｌｄｓ ｗｅ ｓｈａｒｅ」和

「Ｍｏｖｉｎｇ Ｆｏｒｗａｒｄ」等口號，來表達了奧林匹克運動和殘奧運動克服困難，並帶

領全人類走出疫情的決心和傳遞共享世界之理念。但試問這世上又有幾人能夠真正做到呢？



回想起，於２００８年北京奧運會時曾發生了一段小插曲呢！在這屆奧運中國是金牌大贏家

，無論是北京或世界各地傳媒報道的獎牌榜時，都是以中國列為排名第一，其實這是按照一如以

往的習慣以金牌的總數量來計算排名，本來應該是沒有異議的，但原來在美國傳媒一方卻是以先

計算獎牌總數，然後才計算金牌數目，由於在這屆美國累積獎牌最多，故美國便是第一。單是計

算方法的差異已引起網上不同平台的討論，許多中國人皆認為美國輸不起，不甘屈居中國之後，

刻意在獎牌榜做點小動作，但翻查紀錄得知美國傳媒報道獎牌榜的計算方法一向如此，只不過是

在早幾屆奧運會中，美國無論金牌及獎牌總數皆居榜首，才沒被察覺，但說實話還是很多人會在

意呢！



其實，今屆東奧對日本人來說，感覺真是複雜。從申辦奧運成功後初期是全民熱切期待，到

新冠疫情爆發後卻人心惶惶，再到現在突然又感到興奮起來！然而，在過去多次民調顯示，對於

是否繼續舉辦東京奧運會，日本一直都沒有達成全民共識。可想而知，國際奧委會、日本政府和

東京奧組委都承受了不少壓力，特別是在奧運會籌備進入衝刺倒數階段，東京等日本多個地區疫

情反彈趨勢明顯，外國奧運代表團中也接連出現確診病例。有專家更估計，東奧期間東京都單日

新增確診病例將超過１４００例；東奧結束後的８月１１日更可能超過２４００例。再加上近日

Ｄｅｌｔａ變種病毒正以飛快的速度蔓延至全球，截至目前為止，Ｄｅｌｔａ在一眾變種病毒株

的「選手」中已「脫穎而出」，出現在超過１０４個國家，相信很快會成為全球流行的新冠肺炎

主流病毒株。若世界是大同的話，當你面對這一問題時，又會如何抉擇呢？公共健康要比經濟利

益何其更重要呢？



目前Ｄｅｌｔａ變種病毒來勢洶洶，在短時間內便成為全球頭號公敵，並於全球日益擴散，

由於它的傳染性和病毒載量都較之前的病毒株為強，令到許多人已經很擔心：我們是否需要加打

第三劑疫苗，來增強應對Ｄｅｌｔａ變種病毒的抵抗力呢？但對於日本人來說，由於日本國內的

接種率偏低，約只有３０﹒３％，僅得１８﹒５％的民眾完成全程接種，一旦病毒於社區內爆發

，後果真是不堪設想了。不過，在另一邊廂的英國已不理會專家警告，並堅持於本周一

（１９日）解封後夜店重開，社交距離限制結束，民眾毋須在人多地方強制戴口罩。這是否過早

放鬆防疫措施的決定呢？筆者不敢恭維，但明顯看到Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ欲將英國成為

全球第一個「Ｌｅｔ ｉｔ ｇｏ」，並放棄「清零」為目標的地方，而接下來的，他的成與敗

將視乎英國未來的疫情發展了！據報，英國單日新增確診數已經連續兩天超過５萬，創出近半年

新高。



無論如何，東京奧運會的危險系數，似乎正在上升，這屆成為史上最艱難的一次，在沒有現

場觀眾、沒有掌聲和歡呼聲的奧運會。即使面對如此巨額的投入，日本不僅難以借此盈利，反而

可能面臨虧本的窘境。可以說，對於這一份的堅持和勇氣，我們應該多給予她們更多支持和掌聲

鼓勵。說到這，現時筆者已忍不住，想跟大家一起開始倒數，三、二、一……迎接奧運會真的來

了！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３６００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



紐元：本周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒６８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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