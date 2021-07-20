《股壇解碼－戴名》美聯儲漠視通脹，莎莎國際（１７８）難寄厚望

《股壇解碼》美國上星期公布的數據接近全面向好，除了首次申領失業人數符合預期外，Ｐ

ＰＩ、ＣＰＩ和零售銷售數據都顯著優於預期，聯儲局是否仍然堅持容忍將成為市場的新關注點

。愈來愈多數據顯示美國通脹有增速現象，大部分聯儲局官員偏向提早檢討量寬規模和息口政策

。市場普遍預期聯儲局將提早在今年第四季度收緊量寬政策，加息亦將在明年第二季展開。機構

投資者在收緊量寬前先沽貨獲利，這亦是最近美股市場回調的主要原因，道指認沽期權愈積愈多

，加大美股大幅回調的可能，投資者宜暫時趁高位沽貨離場。



＊前景堪憂＊



越南股市指數今年上半年同比增長７０％，今年７月初越南股市突然大跌，大跌原因是越南

的疫情突然反彈，而且疫情最集中的爆發地在胡志明市，當地政府宣布在本月９日開始封鎖１５

天，這些情況不知會否同樣在泰國、印尼和其他東南亞地區出現。由於東南亞地區近年陸續成為

新一代的代工廠，疫情的再爆發將引致製成品的出口價格暴漲，繼而造成其他國家的輸入式通脹

，全球的經濟增長將面臨另一次挑戰。



＊左右為難＊



國內上半年ＣＰＩ輕微上漲０﹒５％差於市場預期，扣除食品和能源後的核心ＣＰＩ只有

０﹒４％同樣未見驚喜。數據遠低於政府定下的通脹目標，超過５％的ＰＰＩ證明企業成本持續

上升，數據顯示製成品價格增幅遠遠落後ＰＰＩ的增幅，相信製造業相關股份的上半年業績都會

比較差，投資者不宜因為近期經濟有起色而過早入市。央行近期的降準被市場解讀為貨幣寬鬆周

期的開始而不是單次的個別行為，債價受預期影響將出現新一輪牛市，但內部經濟增長追不上將

出現滯脹風險。



＊枕戈待發＊



上周一（１２日）恆指裂口高開後無以為繼以接近全日低位收市，整個星期的走勢拾級而上

，從低位２７４２０點到全星期高位的２８２１８點欠缺成交配合，雖然突破了之前預計的關鍵

位置２７８５０點，但最後兩個交易日都是向高突破不成的走勢，後市暫時稍稍看淡。由於牛熊

證街貨比例６７：３３，短期內還有上升夾倉的可能，相信上升夾倉位置在２８２５７點附近，

但上周五（１６日）期權２８０００點出現建倉跡象，每逢貼價位置建倉都會出現新一輪單邊情

況，本星期能否升破２８２５７點最為關鍵，假設未能成功突破，恆指將下試之前預測的支持位

２５９８０點。



＊股票簡評＊



莎莎國際（００１７８）主要在亞洲從事化妝品零售業務，銷售逾７００個產品品牌包括護

膚品、香水、化妝品、護髮及身體護理產品、美容營養食品等等。集團於香港、澳門、中國內地

和馬來西亞擁有超過２３０間零售店並設有網上銷售平台。港澳地區營業額比同店銷售的下跌幅

度略高，應該是店面數目減少所致，而虧損收窄主要受投資物業公平值和減值影響，換句話說整

體業務表現乏善足陳。莎莎國際在中國區業務受惠於國內疫情受控而有所提升，加上網上銷售有

所改善，最後才交出一份差強人意的成績表，如果沒有這些利好支撐相信業績會讓人十分失望。

要注意有很多上市公司過去一年的盈利都來自政府對疫情的補貼，現在補貼終止而經營環境未有

明顯改善的情況下，相信莎莎國際今年的業績將繼續令人沮喪，加上疫情持續一年多，化妝品和

護膚品的保質期一般最長不超過３年，某些品牌為了質量保證往往只有兩年的保質期，以莎莎國

際在疫情前的庫存來看，今年應該會有不少到期貨品需要撇帳。集團在眾多不利因素影響下保守

估計今年上半年出現的虧損可能與去年全年虧損相若，投資者不宜過分憧憬盈利會有所改善，合

理買入價在１﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



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