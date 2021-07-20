【新冠肺炎】梁子超：本港有空間放寬防疫限制，但須守穩外防輸入

《經濟通通訊社２０日專訊》呼吸系統專科醫生梁子超在一個電台節目上表示，近日的本地

個案幾乎都是輸入，亦沒有本地傳播，在現有新冠疫苗接種率下，有一定放寬空間，而接種率愈

高，放寬空間愈大。

他認為，本港能否放寬社交距離措施，須視乎外防輸入是否守得穩，若有疏漏令變種病毒傳

入社區，便難以追蹤源頭，社區個案或不斷爆發。

他提到英格蘭地區解除大多數防疫限制，不單增加國民感染風險，亦有機會令病毒進一步變

異，對全球、特別是接種率較低的地方，構成很大風險，認為各地應為研發針對變種病毒疫苗爭

取時間，又指英國近日疫情上升得好快，顯示當地的接種率不足以建立免疫屏障，在變種病毒威

脅下，或需八成以上的接種率才可建成屏障。

對於昨日一名由美國抵港的２７歲男子初步確診新型肺炎，涉及Ｌ４５２Ｒ變種病毒株，衞

生防護中心列作輸入個案，梁子超表示，患者的樣本ＣＴ值約２１－２４，相對低，顯示病毒量

較高，相信是新近發病。由於香港近期未見變種病毒在社區傳播的情況，加上相關病毒屬美國流

行品種，有理由相信患者在美國受感染，又或者在飛往當地的航機上染疫。（ｃｌ）

