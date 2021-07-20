【新冠疫苗】何栢良：一般市民大眾現階段毋須考慮打第三針

《經濟通通訊社２０日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目估計，本港可能
有數萬名因為年齡或自身疾病而導致接種新冠疫苗後抗體反應差的人士，認為政府應盡快公布他
們是否需要接種第三劑新冠疫苗，至於一般市民大眾，只是接種了一段短時間，目前不用特別考
慮是否打第三針，強調即使打多一針，也不可以完全預防感染新冠病毒。（ｃｌ）
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