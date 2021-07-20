【紓困措施】戶戶送與ＡｌｉｐａｙＨＫ合作，推消費券優惠及折扣

《經濟通通訊社２０日專訊》香港政府首個電子消費券計劃的第一階段將於８月１日展開，

戶戶送與ＡｌｉｐａｙＨＫ今天聯合公布，向使用其平台全新支付選項ＡｌｉｐａｙＨＫ的顧客

提供價值７００萬元的優惠及折扣。

年滿１８歲的香港永久性居民可於戶戶送平台上透過新增的ＡｌｉｐａｙＨＫ或現有支付途

徑Ｔａｐ ＆ Ｇｏ使用政府派發的電子消費券。（ｓｌ）

