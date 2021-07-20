【企業盈喜】勇利投資料中期虧轉盈，錄純利不少於５０萬美元

《經濟通通訊社２０日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月將錄得純利不少於５０萬（美元．下同），截至去年同期則錄得約１３０萬元之虧損。
集團預料中期虧轉盈，主要是由於２０２１財政年度上半年投資物業公允值減少約４萬元，
較２０２０財政年度上半年之約１１０萬元為少；及沒有２０２０財政年度上半年按公允值計入
損益的金融資產之公允值減少淨額約７０萬元。（ｓｌ）
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