《日入而息》港星８月底檢視旅遊氣泡安排，銀色債券首日認購熱烈

《今天重點》﹡林鄭稱區議員宣誓籌備近尾聲，追討薪津按法律處理；全力配合國家發展，

冀「理財通」及「債券通」盡快落實；東京奧運共４６名香港運動員參賽，

有史以來最多；專上課程學額有４﹒８６萬個，足以滿足升學考生；林鄭稱

個半月本地零確診，疫苗接種率９月底望達七成

﹡中銀香港（０２３８８）指銀色債券首日認購人數升６成，每人平均認購

２５手；匯豐指認購金額及宗數均創開售首日新；高招商永隆銀行指首日認

購金額及人數增長逾倍

﹡港交所（００３８８）歐冠昇指探討惡劣天氣下續開市

﹡本港最新失業率回落至５﹒５％，連續４個月下跌

﹡港府表示未具條件啟動港星旅遊氣泡，８月底再檢視



《即日市況》﹡恆指低收２３０點報２７２５９，科指跌９４點報７３３７



《深滬股市》﹡滬指跌幅縮至０﹒０７％，兩市成交不足萬億本月新低



《美元匯價》﹡恐慌情緒升美元指數強，英鎊短期或繼續受壓；歐元最新報１﹒１７７９

╱８３，日圓最新報１０９﹒４９╱５２



《公司資訊》﹡上坤（０６９００）發２﹒１億美元綠色優先票據，年息１２﹒２５厘

﹡中移動（００９４１）６月５Ｇ客戶按月淨增２８７４﹒５萬戶；中移動公

開數字貨幣相關專利，可提高用戶資產安全性

﹡傳江蘇瑞科申港上市，擬集資２３億元

﹡時代中國（０１２３３）發行額外於２０２４年到期１億美元優先票據

﹡港交所（００３８８）歐冠昇指探討惡劣天氣下續開市

﹡傳電訊盈科（００００８）正就出售數據中心資產進行談判

﹡中國聯通（００７６２）６月５Ｇ套餐用戶淨增７２３﹒６萬戶

﹡中金公司（０３９０８）中金財富中期歸屬於股東淨利按年增１７％

﹡華潤電力（００８３６）以資產支持票據交易，轉讓可再生能源應收帳款

﹡雲頂新耀（０１９５２）與鎂信健康達成戰略合作關係

﹡大悅城地產（００２０７）上半年合同銷售總額按年升７８﹒６％至約

１２２億元人民幣



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）完成部署３香港的５Ｇ室內網絡覆蓋



《中國要聞》﹡上半年全國預算收入增２１﹒８％，支出增４﹒５％

﹡怡亞通成喜霧中國區獨家總代理，進軍電子煙行業

﹡讀客文化上市首日暴漲１９倍，詢價有效性受關注

﹡上半年居民收入榜出爐，上海人收入超１﹒７萬最有錢

﹡上海浦東將建立外國人才永居推薦「直通車」制度

﹡上海副市長表示浦東將打造世界級重大科技基礎設施集群

﹡吳亦凡桃色醜聞連環爆，再遭ＬＶ等多個國際大牌割席

﹡科技部表示支持長三角攻關核心技術，形成一批中國標準

﹡浙江將打造國家重要的集成電路產業基地

﹡海關總署表示將在洋山保稅區全面取消海關帳冊

﹡被曝借醉毆打科學家，軍企高層張陶遭雙開批捕

﹡陳寅稱支持浦東在重點領域建設一批國家創新基地

﹡首批「數字人民幣保單」簽發在深圳完成，為行內首創

﹡農業部表示上半年玉米批發均價同比增４４％；上半年豬肉產量同比增

３６％，供求持續改善；小麥價格基本穩定，建議農民售糧早日變現；養豬

高利潤階段結束，不要以投機心態生產

﹡人行將探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換；７月ＬＰＲ利率維

持不變，連續第１５個月持穩；人行１００億逆回購利率持平，今零投放零

回籠

﹡特斯拉６月中國新車注冊量環比增長２９％

﹡家庭服務平台「天鵝到家」據報暫停美國ＩＰＯ計劃

﹡經逾一月整改，搜狗、訊飛輸入法在應用商店重新上架

﹡華為申請自動駕駛系統Ａｕｔｏｗａｒｅ商標

﹡邵陽市建設局表示恢復恆大華府、恆大未來城預售許可

﹡投洽會９月廈門舉行，將舉辦５０多場活動

﹡國台辦促立陶宛勿向台獨發出錯誤訊號

﹡河南遇破紀錄暴雨１４萬人受災，洶湧洪水淹市鎮

﹡紫光集團表示為確保重整順利展開，所有存續債明起停牌

﹡上半年新增專項債發行放緩至１萬億，約一半投向基建

﹡內地影院復工一周年，總票房達近４７７億元人民幣

﹡中汽協表示上半年汽車商品進出口金額大幅增長６１％

﹡財政部表示加強把關地方申報專項債券，不安排地產項目

﹡商務部表示投洽會舉辦母基金峰會，對接資本和項目

﹡中國碳轉型加重經濟不平衡，北部省份面臨信用風險

﹡喜茶回應收購樂樂茶：了解對方業務數據後已徹底放棄

﹡中國６月進口沙特原油同比減１９％，仍為最大供應國



《寶島快訊》﹡台股大幅收跌１﹒５％，台灣將於立陶宛首都設代表處



《其他消息》﹡林鄭稱區議員宣誓籌備近尾聲，追討薪津按法律處理；全力配合國家發展，

冀「理財通」及「債券通」盡快落實；東京奧運共４６名香港運動員參賽，

有史以來最多；專上課程學額有４﹒８６萬個，足以滿足升學考生

﹡陳朗昇稱發現記協等１０新聞組織未被列入選民資格

﹡李國章稱港大評議會非鞠躬認錯便可了事

﹡首宗違反國安法結案陳詞，控方指唐英傑有政治目的；唐英傑案控辯雙方完

成結案陳詞，案件押至下周二裁決

﹡港府委任趙民忠為信保局總監，下周一起生效

﹡陳健民抵台任政治大學訪問教授：冀一年後回港

﹡本港最新失業率回落至５﹒５％，連續４個月下跌

﹡傳中小銀行搶按揭，現金回贈加至１﹒４％

﹡３５名大學生獲頒首屆「匯豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」

﹡深股通額度全日用３３億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近

３２億元，陸股通淨流入近３１億元

﹡戶戶送與ＡｌｉｐａｙＨＫ合作，推消費券優惠及折扣

﹡銀色債券即日起接受認購，三件事你要知

﹡中學校長會表示教師流失嚴重，促請教育局調查教師人手及離職原因

﹡文憑試明放榜，１﹒７萬日校考生符合入讀大學基本要求

﹡調查指多數機構投資者預計未來將購買數字資產

﹡醫委會批准８名非本地培訓醫生有限度執業註冊申請

﹡Ｎｉｅｌｓｅｎ研究表示近六成人對不綁定信用卡的消費分期感興趣



《大國博弈》﹡美國考慮擴大對中國進口伊朗原油的制裁行動

﹡美國務院表示美中外交會晤取決於是否符美國利益

﹡挪威斥中國攻擊該國議會電郵系統，中方冀拿可信證據

﹡外交部表示有關網絡安全指控在技術細節未能構成證據鏈

﹡美政客籲禁本國運動員冬奧使用數字人幣，中方斥無知



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗確診個案，全部屬輸入個案

﹡港府表示未具條件啟動港星旅遊氣泡，８月底再檢視

﹡外交部表示有５５國致函世衞反對新冠溯源政治化

﹡台灣新增１８宗新冠肺炎本土確診，另增４宗死亡

﹡歐洲成全球首個確診病例超５０００萬地區，約每８日新增１００萬宗

﹡上環尚賢居１８５名居民接受強檢，無人確診

﹡林鄭稱個半月本地零確診，疫苗接種率９月底望達七成

﹡梁子超稱本港有空間放寬防疫限制，但須守穩外防輸入

﹡何栢良稱一般市民大眾現階段毋須考慮打第三針

﹡中信股份禮品大抽獎活動開始接受登記

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