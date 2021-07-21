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即市新聞

21/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大跌市中買貨的心得

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和中性。根據ＷＢＲ分析系統的指示，本欄於本周一（１９日）趁港股
大市呈現急挫，找到中長線入市補貨的好機會。雖然昨天（２０日）市況進一步向淡，跌勢總算
已經喘定。大家事後也會認為，我們應該留待於昨天低才入市行動；不過，誰可肯定昨天跌幅會
擴大呢？還是遵守紀律，依分析系統指示行動吧。
　　其實，具充足應市經驗的投資者都知道，只要於投資組合內多持有強勢股，長遠而言，組合
的表現是很容易跑贏大市的，以李寧（０２３３１）為例，若大家本周一入市補貨時選了這隻股
票，昨天大市續跌時你應該感到很開心。而事實上，李寧是筆者中線與長線建議優先吸納的股票
之一，即證券排行榜內的強勢股。明天（２２日）筆者會於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內，
為大家詳細分析該股的最新短、中、長期形勢。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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