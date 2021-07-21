《套期保值－蕭猷華》英國解封，將成經濟復甦關鍵

《套期保值》美股三大指數反彈，道指上升５５０點，收報３４５１２點；納指上升２２３

點，收報１４４９８點。市場憧憬拜登基建方案，國會在下星期一表決，美國１０年債券孳息率

雖然重上１﹒２２％，市場避險情緒略緩，股市伺機反彈，不過後市仍然充滿考驗，通脹威脅全

球、Ｄｅｌｔａ病毒擴散，擔心影響經濟復甦，美聯儲應對通脹反應過慢。



＊恆指今日料反彈，投資者宜見好即收＊



市場正觀望英國解封之後，感染人數和死亡率會否增加，筆者認為世界上永遠不可能消滅所

有病毒，人類必須與病毒共存，如果英國試驗成功，股市將會有明顯反彈；相反，解封後病例死

亡人數急升，而再次封城，股市便冇運行。利率期貨顯示，雖然美國聯儲局在今年１１月加息機

會接近０％，明年３月加息機會也只有１０％，市場預期聯儲局主席鮑威爾８月底舉行的

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ貨幣年度會議上，透露減少買債時間表。股市短期仍然波動，恆指考

驗２５０天線，雖然今天（２１日）恆指會有反彈，但見好即收，港股部署宜短線為主，恆指阻

力２７５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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