《缸邊隨筆－石鏡泉》幾時跌完？（一）

《缸邊隨筆》今次美股跌市，謂是憂通脹、憂疫情，但在７月１９日美股大跌之前，也是通

脹要憂、疫情要憂啦！但為甚麼大市遲不憂，早不憂，偏偏我揸到一手貨時才憂呢？這是不少坐

艇的投資者死了都不明白的。



要以後避過這些不明不白的劫，要了解大戶的部署。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ自２０２０年初起，便一直「儲錢」，為自己創造了個「小金庫」，見

圖。他們講，今時利息太低，買債券收息，是無出息，要等利息升多些，才好買債券。ＪＰ

Ｍｏｒｇａｎ這個世家，財富多到不得了，怕其中一個「積財」的方法是，沒有足夠回報，不如

不投資，不要有錢便身痕，一定要買這買那。如此看來，周一晚將資金去搶買低於１﹒２厘息的

十年美債者，是與ＪＰＭｏｒｇａｎ是不同級數的人，米碎都搶，是小雞所為，因為大雞唔食細

米。



＊投資規律：無肉食不如不食＊



投資規律有一條，無肉食不如不食。因為有效的投資，一定是要夠食，很簡單，閣下是業主

，要租樓予人，是否也會要求租客付你一定金額的租！如收租回報１０年都只得１﹒２厘，你梗

係買了貴樓啦！同理希望大家不要再講資金流入低於１﹒２厘的十年債息是避險，那個應叫做跳

崖自殺。不信？且看十日之後美十年債息會否重上１﹒２厘？於周一晚搶入了只得１﹒１８厘息

的十年美債「投資」者，如於美十年債息１﹒２厘時沽出，即已輸了本金，因債息與債價是反比

走向，息高價低，息低價高。



可惜ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ的投資紀錄，是不易為一般投資者知悉，知道之時（一如今日才知

ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ於２０２０年已「儲錢」去等買貴息債券）已是知之無用。



怎可及時知悉股市的「險情」？



６月３０日，筆者有文：《美股的炸彈？詐彈？》。



知悉有炸彈的存在了，但怎知炸彈已爆完，即跌完？明續。



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＊華潤啤酒先看７１元＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了華潤啤酒（００２９１），因其業績較好，主要是因為最近

賣了一些資產，奧運開始及夏天較多飲用啤酒，加上過去兩年做了較多整頓，控制成本，令其業

務較好。



２０２０年度，集團營業額下跌５﹒２％至３１４﹒４８億元（人民幣；下同），股東應佔

溢利上升５９﹒６％至２０﹒９４億元。年內，集團業務概況如下：



（一）整體毛利下降１﹒２％至１２０﹒７５億元，毛利率上升１﹒６個百分點至

３８﹒４％；



（二）東區：營業額下降６﹒７％至１５７﹒８５億元，佔總營業額５０﹒２％，分部溢利

增長１２﹒６％至１１﹒３４億元；



（三）中區：營業額減少７﹒１％至７４﹒９７億元，佔總營業額２３﹒８％，分部溢利增

長２６﹒６％至７﹒５７億元；



（四）南區：營業額減少０﹒３％至８１﹒６６億元，佔總營業額２６％，分部溢利上升

８３﹒８％至１３﹒１２億元；



（五）年內，集團整體啤酒銷量較去年下跌２﹒９％，整體平均銷售價格較去年下降

２﹒４％。於２０２０年１２月３１日，集團在中國內地２５個省、市、區營運７０間啤酒廠，

年產能１８７５萬千升；集團２０２０年次高檔及以上啤酒銷量達１４６萬千升，較去年增長

１１﹒１％；



（六）於２０２０年１２月３１日，集團之綜合現金及銀行存款為４６﹒１４億元，流動比

率為０﹒６８倍（２０１９年１２月３１日：０﹒４９倍）。



＊短期支持６６﹒５元＊



根據經濟通資料，２０２１年至２０２３年集團盈利預測，分別為３４﹒５億元、４７﹒４

億元及５６﹒６８億元；每股派息分別為０﹒４７５元、０﹒６元及０﹒７元。



昨午推介時，華潤啤酒報６７﹒５０（港元．下同），可待升至６９﹒２０元才吸納，短期

阻力在７１元，目標也先看７１至７５元；短期支持６６﹒５０元，跌穿６６元止蝕。



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【下文６月３０日刊出】



＊美股的炸彈？詐彈？＊



６月２５日，美股急跌因怕加息。周一（６月２８日），美股回升，因美儲局官員又話唔加

。今周五（７月２日），美就業報告出爐，人人都認為關鍵，如就業人多，市場又會擔心美儲局

要快加息了，市場會怎應對這個美股炸彈？詐彈？



方策：一腳踏兩船。這兩條船一是ＶＩＸ，另是Ｓｋｅｗ，譯成中文，不易達意，ＶＩＸ是

恐慌指數，Ｓｋｅｗ是價偏差。你明嗎？



如市有大波動，期權計價方程式中的波幅會擴大，市場就搞出個ＶＩＸ恐慌指數來供大家炒

；如市平靜，少波動，ＶＩＸ會低，會低至１０至１５水平，但如波動起來，ＶＩＸ可升至４０

過外。



自２０２０年第三季起，美股的標普５００ＶＩＸ一直下滑，反映市場對後市大安旨意，認

為西線無戰事，即大市會平穩地升，升，升。市場不單止由２０２０年第三季至２０２１年第二

季認為市場平穩，就算是對到２０２２年首季，也認為不用對大波動太有戒心，因為ＶＩＸ期貨

，也見整個市道回了下來。



不過，在今年２月、３月，美股都見過曾跌５００點，又升５００點的波動，來回達千點的

波動又算不算大波動？每人感覺不一樣。



ＶＩＸ趨下，不全代表市場對波動無戒心，因為今年３月一跌，就見到南韓Ｂｉｌｌ

Ｈｗａｎｇ爆煲，連累一些銀行蝕百億，新進股壇契媽亦一度受困，港股騰訊（００７００）、

阿里巴巴（０９９８８）等亦見斬價近半，此即平靜表面，陰溝可翻船，三吋水也可浸死人，身

懷Ｎ樣炒技的大戶會怎拆招？



簡單一招；永遠留一手，有Ｐｌａｎ Ａ，也要有Ｐｌａｎ Ｂ，如果Ｐｌａｎ Ａ是據

ＶＩＸ走勢而樂觀，Ｐｌａｎ Ｂ就是反ＶＩＸ走勢而悲觀。



這個叫看跌引伸波幅的價偏差，ｄｏｗｎｓｉｄｅ ｉｍｐｌｉｅｄ

ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ ｓｋｅｗ，這個大家少接觸，它是遠價認沽期權價與賠價期權價的對比

，價偏差愈大，即Ｓｋｅｗ愈大、高，近日這個Ｓｋｅｗ值是幾達歷史新高。



截至港２９╱６╱２０２１時的恐慌指數和Ｓｋｅｗ的值，ＶＩＸ低見１５﹒７３，Ｓｋｅ

ｗｘ高見１６２﹒０９，基本上是ＶＩＸ趨低，Ｓｋｅｗｘ趨高。



Ｓｋｅｗｘ價趨高是因為大戶怕陰溝翻船，所以勁買認沽（Ｐｕｔ）。而沽出Ｐｕｔ的大戶

，為要自保，便大大提升沽Ｐｕｔ的價，便致Ｓｋｅｗｘ大升。



＊大戶已腳踏兩船＊



這類的Ｓｋｅｗｘ升，ＶＩＸ跌的情況，是每在大市有轉折時刻，一些大戶的又要睇好？貨

炒上，但又要睇淡怕市跌而買認沽證以做保險。這個情況在２０１８年８月時見過，之後，市便

曾一跌２０％，要由美儲局出來救市。



今時又似是Ｓｋｅｗ升，ＶＩＸ跌重來，這次是炸彈還是詐彈？大戶已腳踏兩船，閣下呢？



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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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