《專家之言－何志銘》市場憂變種病毒擴散，惟港股應可守穩牛熊線

《專家之言》恆指昨日（２０日）低開９３點，報２７３９５點，隨後新經濟股持續捱沽情
況下，指數進一步下跌３６８點，見過２７１２１點，失守牛熊線（２７１６９點）。幸尾市新
經濟板塊跌幅收窄，主板股票的升跌比率為１０比３３，下跌股份１３９８隻，恆指成分股１１
隻股份上升，下跌股份４５隻，升跌比率為１９比７８，牛熊線失而復得，港股全日收報２７２
５９點，跌２３０點或跌０﹒８４％，主板成交１３９５﹒３５億元。國企指數報９８６點，跌
９３點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７３３７點，跌９４點或跌１﹒２７％。至於內地股市
表現方面，上證綜合指數報３５３６點，跌２點或跌０﹒０７％，成交４２２６﹒５０億元人民
幣。深證成份指數報１５０１１點，升１８點或升０﹒１２％，成交５４４０﹒７２億元人民幣
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市場憂慮新冠Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散跡象，情況定拖累全球經濟復甦之路，投資者憂慮疫
情令各國政府再次採取較嚴的封城措施，且再加上中國恆大（０３３３３）事件之影響，看來港
股定受影響。首階段先看２７１００點（牛熊線），筆者認為此位可守，未必太悲觀。
至於數據方面，日本央行副總裁雨宮正佳發表演講並舉行記者會。另外，英倫銀行審慎政策
官員Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓａｐｏｒｔａ就疫情相關的審慎監管壓力發表演講。《獨立股評人
何志銘》
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