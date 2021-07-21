藥明生物：主要股東每股１２９元減持１﹒８９％股權，涉逾百億元

《經濟通通訊社２１日專訊》藥明生物（０２２６９）公布，上日（２０日）主要股東Ｗｕ

Ｘｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ以每股１２９元的價格向獨立方配售８０００萬

股現有股份，相當於發行股本總約１﹒８９％，涉１０３﹒２億元。

假設配售將按預期完成，Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持有的股權將由約１７﹒

２２％減少至１５﹒３４％，繼續為該公司主要股東。

配售價比上日收市價折讓６﹒５％。（ｋｓ）

