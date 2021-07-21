【車股開車】長汽業績超預期，車股強勢仍可冀，贛鋒破頂好有機！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２１日報道》隔晚美股反彈，Ａ股今早亦向上，港股卻「斯人獨

憔悴」，跑輸亞太區股市，一度跌穿二萬七關。疫情陰霾籠罩環球，加上內地監管風波未完、中

美關係僵持，資金流入相對「安全」的內需股，其中汽車股為半日淨主動買入最多的利業類別。

帶領板塊回暖的功勞，相信非業續超預期的長城汽車（０２３３３）莫屬，專家籲留意２０天線

（約２６﹒５元）作止賺或止蝕參考指標。另外，分析亦看好汽車板塊再度回暖，首選汽車電池

供應商贛鋒鋰業（０１７７２）。



＊長汽中期盈利超預期，睇實２０天線！＊



長城汽車半年業績振奮市場，上半年純利按年大增約２倍；扣除非經常損益的淨利潤，更飆

升２﹒５倍，主要由於整車銷量及毛利增加。

事實上，縱觀汽車三寶，即長汽、比亞迪（０１２１１）及吉利汽車（００１７５），長汽

的賣車能力持續交足功課。當中，主打專業多用途乘用車（ＳＵＶ）的哈弗品牌銷量銷量持續稱

冠，旗下Ｈ６受惠於汽車下鄉的刺激政策，符合市場需求。

長汽Ｈ股半日一度升近１５％，盤中高見３１﹒４元，跑嬴同業；Ａ股更漲停，目前有約４

０萬股於漲停價５０﹒０７元掛買。瑞信最新上調Ｈ股目標價５％至４２元，維持其「跑贏大市

」的評級。瑞銀亦唱好，予「買入」評級，惟目前價僅３５﹒５元，水位近１４％。

資金流向非常配合走勢配合升勢。據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，長汽半日獲近６億資

金淨主動買入，遠高於過去五個交易日平均的淨買入約４１４１萬元，且佔成交金額比率逾２８

％，反映規模不容忽視。非散戶，即成交金額１００萬或以上的交易的主動買沽比率高達７１：

２９，意味非散戶買家入市態度進取。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城今日在《經濟通通訊社》早上財

經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，長城汽車持續上揚，近月以２０天線為

重要支持位，每當跌至該水平便見反彈，投資者可視之為止賺位或買入價。



＊贛鋒盡享汽車回暖優勢，偏好程度更勝比亞迪＊



股票市場常說「金九銀十」，意即九月十月開始進入秋收，市民消費明顯增加，帶動投資心

態。溫鋼城表示，汽車股屬內需股，板塊自五月中旬起已持續回暖。近日雖有回調，但在長汽績

佳帶動下，汽車股為半日淨主動買入最多的行業類別。除上述的長汽外，比亞迪及吉利亦逆市升

逾４％及近３％。

一眾汽車相關股中，溫鋼城偏好比亞迪及贛鋒鋰業（０１７７２），若只二選一，他更看好

後者。

各國政策扶植下，電動車需求與日俱增，電池供應同樣供不應求。連拜登亦在講話時特別提

及：「不會讓中國勝出這鋰電池競賽」。事實上，寧德時代（深：３００７５０）今年以來累計

升幅近六成，成為Ａ股市值第三大上市公司。近日小鵬汽車ＣＥＯ何小鵬更表示，為了順利拿到

電池，在寧德時代蹲守一星期。

溫鋼城笑言，鋰電池是這時代的「新石油」，形容Ｈ股鋰電池龍頭贛鋒鋰業手握重要武器。

最新消息指，美國電動車生產商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）計劃逐步向其他汽車製造商開放其超級充

電樁網絡，意味未來其他新能源電動車或可受惠特斯拉的充電網絡，間接利好鋰電池商。贛鋒鋰

業作為特斯拉主要氫氧化鋰供應商，自然直接受惠。



＊贛鋒１５０元吸首注，留意北水「春江鴨」啟示＊



溫鋼城指出，贛鋒持續增長，加上近日長期受北水追捧，投資者可長線持有，待股價回落至

１５０元吸納首注。當然，高位買入要有做好回調的心理準備，並提醒，投資者可參考北水動向

，正如騰訊顯著捱沽前持續遭北水拋棄。

他又強調，現時難以為贛鋒計算估值，且日線圖上未見明顯背馳現象；考慮到股份歷史波幅

高，建議投資者可待股價高位回落１５至２０％作止賺。長線部署的話，１１５元是「靚價」買

入位，即５０天線與早前平台區之上。

