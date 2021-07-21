《盤後部署》港股於牛熊分界線上落，最熊或看二萬四

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數高收，但港股走勢疲弱，今早高開７９點後

隨即低開，盤中曾失守過二萬七關口並跌穿２５０線（２７１７８點），低見２６９７１點跌

２８８點。午後成份股走勢分化，舜宇（０２３８２）受蘋果消息帶動高走逾６％，比亞迪

（０１２１１）同樣飆逾６％；而藥明（０６８６２）大股東折讓配股，消息拖累股價低走逾

４％，加上科技股美團（０３６９０及小米（０１８１０）回吐情況下，最終恆指重返二萬七，

惟港股仍收跌３４點或跌０﹒１３％，報２７２２４，主板成交１５６８﹒５７億元。國企指數

報９８３１，跌３３點或跌０﹒３４％。恆生科技指數報７３２７，跌９點或跌０﹒１３％。

內地股市則走勢項好，上證綜合指數報３５６２，升２５點或升０﹒７３％，成交

５１７２﹒４０億元人民幣。深證成份指數報１５２１２，升２０１點或升１﹒３４％，成交

６９２０﹒０１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７１％，報４２﹒３５元；港交所（００３８８）

升２﹒６９％，報５３５元；騰訊（００７００）跌０﹒８３％，報５３８元，以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅４﹒７８％。建行（００９３９）跌０﹒５５％，報５﹒４３元，以現價

計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒６９％。友邦（０１２９９）升０﹒５４％，報９３﹒７元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒７５％。美團（０３６９０）跌１﹒８２％，報

２７０﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒０８％。



＊２７０牛已殺，港股於２５０天現掙扎＊



港股今日再度失守，盤中跌穿過２７０００點關口，令２７２００至２７０００之間的牛證

全數清光，而目前港股正在牛熊分界線的２５０天線（２７１７８點）之間掙扎，預計好淡之間

仍繼續角力。不過，值得關注的是，內地科技股仍受監管陰霾影響，股價從高位回吐，就算內地

央行放水萬億，短期效應亦未能立即浮現。

港股目前淡軍力度稍強，除了ＭＡ線呈現下降趨勢之外，恆指日線ＭＡＣＤ走勢亦顯示，恆

指已經開展下一個跌浪，配合埋ＲＳＩ仍處於弱方，港股有機會跌至２６１００點才會喘定，最

熊可能回吐至二萬四，這幾日視乎港股能否穩守２５０天線。（ｕｌ）

