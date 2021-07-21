《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登政府官員表示，全球半導體供應短缺情況開始出
現緩和跡象，商務部長雷蒙多促成半導體製造商與其供應商及客戶舉行一系列會議，又指製造商
的生產和交付更加透明，彼此之間的不信任有所減少。
整體供應短缺問題有初步改善，有半導體製造商承諾，為因晶片短缺而限制產能的汽車公司
生產更多車用晶片。福特汽車（Ｆｏｒｄ）及通用汽車（ＧＭ）在最近數周向雷蒙多表示，公司
正取得更多生產汽車所需的半導體產品。（ｐｓ）
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21/07/2021 11:25
【外圍經濟】美國官員：全球晶片供應短缺開始有緩解迹象
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登政府官員表示，全球半導體供應短缺情況開始出
現緩和跡象，商務部長雷蒙多促成半導體製造商與其供應商及客戶舉行一系列會議，又指製造商
的生產和交付更加透明，彼此之間的不信任有所減少。
整體供應短缺問題有初步改善，有半導體製造商承諾，為因晶片短缺而限制產能的汽車公司
生產更多車用晶片。福特汽車（Ｆｏｒｄ）及通用汽車（ＧＭ）在最近數周向雷蒙多表示，公司
正取得更多生產汽車所需的半導體產品。（ｐｓ）
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