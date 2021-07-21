《台股攻略－黃振宇》台股未能跟隨美股步伐，跌７０點收市

《台股攻略》美股主要指數昨晚（２０日）反彈，台積電ＡＤＲ升近１％，刺激電子權值股

早段造好，航運股早段股價亦穩步上揚，惟隨後沽壓湧現，相關股份應聲下跌，拖累大市表現，

加權指數最終收１７４５８點，跌７０點，而成交金額則飆升至６１３１億元（新台幣．下同）

，全日波幅３５５點。

台積電今日（２１日）受惠於美股造好而止跌回升，收５８５元，升０﹒７％。聯電、鴻海

及大立光股價早段亦同步上揚，惟高開低收，分別收５０﹒８０元、１１２﹒５０元及２９７５

元，跌３﹒１％、１﹒８％及０﹒２％。ＩＣ設計股相對抗跌，新唐因受惠於ＭＣＵ第三季持續

供不應求，產品售價上升關係股價升至漲停，收１４７﹒５０元，創歷史新高，而應廣、盛群及

凌通同樣表現強勁。被動元件廠國巨被證券行調升目標價至８４０元，刺激其股價升近６００元

關口，收５８８元，升２０元。航運股持續走勢慘淡，雖然萬海及長榮均對下半年盈利表現給予

正面展望，可惜難敵沽壓，拖累相關板塊重挫。陽明以跌停板價１５３﹒５０元收市，長榮及萬

海中途跌停，收市亦跌超過８％，分別收１５５元及２３８﹒５０元。散裝航運股同樣受到波及

，台驊投控、四維航、裕民、新興及中航等跌勢沉重。

經過昨日跌穿月線之後，台股整理時間將會拉長，而中小型股雖然走強，但估計對大市走

勢影響輕微。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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