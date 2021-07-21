恒指跌穿二萬七關，現挫２８６點報２６９７３點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股指數向好，Ａ場今早亦現升勢，惟港股今早表現持續

弱勢。現時恆指更跌穿二萬七關報２６９７３，跌２８６點或跌１﹒０５％，曾低見２６９７１

點水平，主板成交７１０﹒５８億元。國企指數報９７５７，跌１０７點或跌１﹒０９％。恆生

科技指數報７２７９，跌５８點或跌０﹒７９％。

Ａ場兩市齊揚，上證綜合指數報３５５３，升１７點或升０﹒４８％，成交２５９９﹒４３

億元人民幣；深證成份指數報１５１５０，升１３９點或升０﹒９３％，成交３５０７﹒５６億

元人民幣。

恆生指數報２６９７３，跌２８６點或跌１﹒０５％，主板成交７１０﹒５８億元。國企指

數報９７５７，跌１０７點或跌１﹒０９％。恆生科技指數報７２７９，跌５８點或跌０﹒７９

％。

即月期指新報２６９２５，跌３１０點，低水４８點。即月國指期貨報９７４７，跌１０８

點，低水１０點。即月科指期貨新報７２７８，跌３２點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏（０２０２０） １７６﹒２０元 跌４﹒０８％

藥明（０２２６９） １３２﹒９０元 跌３﹒７０％

小米（０１８１０） ２６﹒６５元 跌３﹒４４％

美團（０３６９０） ２６７﹒２０元 跌２﹒９１％

海底撈（０６８６２） ４３﹒６０元 跌２﹒６８％



騰訊（００７００） ５３１﹒５０元 跌２﹒０３％

平保（０２３１８） ７０﹒３５元 跌１﹒７５％

中信（００２６７） ７﹒８６元 跌１﹒６３％

中石油（００８５７） ３﹒１９元 跌１﹒５４％

中海油（００８８３） ７﹒７２元 跌１﹒５３％

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（ｊｃ）

