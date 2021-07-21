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21/07/2021 10:56

恒指跌穿二萬七關，現挫２８６點報２６９７３點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股指數向好，Ａ場今早亦現升勢，惟港股今早表現持續
弱勢。現時恆指更跌穿二萬七關報２６９７３，跌２８６點或跌１﹒０５％，曾低見２６９７１
點水平，主板成交７１０﹒５８億元。國企指數報９７５７，跌１０７點或跌１﹒０９％。恆生
科技指數報７２７９，跌５８點或跌０﹒７９％。
　　Ａ場兩市齊揚，上證綜合指數報３５５３，升１７點或升０﹒４８％，成交２５９９﹒４３
億元人民幣；深證成份指數報１５１５０，升１３９點或升０﹒９３％，成交３５０７﹒５６億
元人民幣。
　　恆生指數報２６９７３，跌２８６點或跌１﹒０５％，主板成交７１０﹒５８億元。國企指
數報９７５７，跌１０７點或跌１﹒０９％。恆生科技指數報７２７９，跌５８點或跌０﹒７９
％。
　　即月期指新報２６９２５，跌３１０點，低水４８點。即月國指期貨報９７４７，跌１０８
點，低水１０點。即月科指期貨新報７２７８，跌３２點，高水１８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏（０２０２０）　　　１７６﹒２０元　　　跌４﹒０８％
　　藥明（０２２６９）　　　１３２﹒９０元　　　跌３﹒７０％
　　小米（０１８１０）　　　　２６﹒６５元　　　跌３﹒４４％
　　美團（０３６９０）　　　２６７﹒２０元　　　跌２﹒９１％
　　海底撈（０６８６２）　　　４３﹒６０元　　　跌２﹒６８％

　　騰訊（００７００）　　　５３１﹒５０元　　　跌２﹒０３％
　　平保（０２３１８）　　　　７０﹒３５元　　　跌１﹒７５％
　　中信（００２６７）　　　　　７﹒８６元　　　跌１﹒６３％
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒１９元　　　跌１﹒５４％
　　中海油（００８８３）　　　　７﹒７２元　　　跌１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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