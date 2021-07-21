《窩輪豪情－梁業豪》大跌市中買牛證需要耐性

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、醫療保健業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為龍湖集團（００９６０）、港交所（００３８８）與新奧能源（０２６８８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、匯控（００００５）與金沙中國（０１９２８）。

近日港股持續下跌，對投機者而言，當然是造淡的獲利機會較大。不過，大家有膽量於市況

裂口低開後，還追價買入指數熊證嗎？即使買了，會否過早沽貨套利呢？昨早（２０日）大市的

跌幅擴大，仍有意欲再買熊證，還是有意反手買牛證博反彈呢？根據經驗，市況呈現急跌後，投

機者不應急於入市持有牛證圖利。未得到圖表訊號支持，即代表好友大戶仍未入市；作為散戶，

實在不應心急。時機未到，我們只得耐心等候，不應胡亂摸底。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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