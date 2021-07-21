《古臣雙周記－古臣》受惠國策加自身改革，「生發發」有運行

《古臣雙周記》孖屐仍然方向未明，等咗好耐嘅七翻身冇出現，反而大市幾次試穿過兩萬七

關，年內升幅一度盡失！響黑暗中螢火蟲就顯得更耀眼，生發發（００３８８）逆市炒高，最高

上番５３０銀水平，重獲「啡底」股之位，阿臣就同大家睇吓佢呢排有咩咁好炒，分析吓點解生

發發真係「有買貴，冇買錯」！

雖然我呀媽都知生發發係做咩業務，但為咗顧及股壇新鮮人需要，都係花少少篇幅同大家講

清楚。香港交易所，喺香江獨市經營證券及期貨市場，提供現貨、期貨、衍生工具買賣平台，但

近年最令人留意嘅係佢嘅ＩＰＯ業務。上半年生發發ＩＰＯ集資額為２１０４億銀，按年升１﹒

２７倍；總集資金額為４８２５億銀，按年升１﹒０８倍。畢馬威更預期中概股回歸趨勢持續，

料全年集資額不少於４０００億銀。



＊神州加強監管外地上市，生發發發達＊



近期神州收緊對中企赴美上市監管，中國網信辦對「滴滴出行」啟動網絡安全審查，事件慢

慢發酵之下佢連Ａｐｐ都下埋架，多間公司亦已傳出暫停美國上市計劃，包括社交平台小紅書、

運動科技平台Ｋｅｅｐ等公司都收回美國上市念頭。其後網信辦更加公布重磅新規，為免訊息外

流，以後所有外地上市嘅公司，只要擁有１００萬用戶個人信息，就需要網絡安全審查。

咁又關生發發咩事呢？有金融業界人士就響新規出爐後同監管官員開會，局方就同佢業界透

露赴港上市嘅公司可以免於審查，新框架下所有中企發行股份都需要中證監批准，而為咗集資，

響香江上市程序又比美國簡單，未來自然有更多公司嚟生發發ＩＰＯ。

匯豐指，神州收緊中概股海外上市監管內將會推動生發發成為「東方納斯達克」。該行分析

，有２５間中概股符合二次上市條件，有機會來港上市。已在美國上市的中企，亦有望逐步回流

香江。



＊改革浪接浪，勢引發金融熱潮＊



除咗國策利好外，生發發嚟緊更改革多多，有意緊貼孖屐潮流推ＳＰＡＣ（特殊目的收購公

司）上市，第三季將會諮詢市場！最近亦落實推出全新股平台ＦＩＮＩ，以全面簡化及數碼化Ｉ

ＰＯ程序，現行新股結算周期將由「Ｔ＋５」縮短至「Ｔ＋２」，不過預期最早都要下年第四季

先會啟用。

最令人期待嘅都係跨境理財通同南向債券通，特首早前放風，話跨境理財通準備工作已經搞

掂，相信好快會揀個好日子公布！睇番５月份神州監管部門嘅相關文件，業務試點總額度暫定為

１５００億銀人民幣，首階段將提供債券、基金、股票基金和貨幣基金等中、低風險投資產品，

預料計劃逐步成熟下，投資範圍將會進一步開放。大灣區內有超過６００萬銀人幣可投資資產嘅

家庭有成４５萬戶，累計可投資資產總額至少達２﹒７萬億人幣，生發發交投有望受提振。

講開生發發嘅新方向，又想提下佢近年嘅改革史。李小加上馬之後陸續改革上市制度，由３

年前開始批准未有收入的生科公司、同股不同權嘅新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二

上市。截至今年３月底，共有１４６間新經濟公司響香江上市，總融資額達６８２２億銀；６３

間醫療健康同生物科技公司響香江上市，融資額超過１９６９億銀。反映生發發作為新股市場吸

引力續增，中企現時想籌集海外資金，又唔想赴美上市經歷重重批核，基本都係要揀嚟香江。



＊股票印花稅上調未致資金出逃＊



港府由今年８月１日起將股票印花稅由０﹒１巴仙上調至０﹒１３巴仙，上調幅度達三成，

在增加投資者的交易成本的背景下，孖屐怕港股交投受到負面影響。雖然上調後交易費用未有大

增，但當全球市場維持低印花稅，甚至主要競爭對手美股市場未有徵收的情況下，難免缸友憂慮

。

然而，近期港股交投由北水主導，但北水又以大額交易為主，炒到咁大舊錢就唔會理加多咗

嗰０﹒０３巴仙雙邊股票印花稅，而且最近北水愛股郁下就炒一成，有得賺、有鑊氣真係唔怕你

收多些少手續費。至於高頻交易方面，阿臣認為相關投資者都係注重資產質素同回報，與其怕加

稅不如怕熊市交投縮減。



＊古臣倉增至百萬＊



總結阿臣呢幾年個港股倉，成個組合大約都有２５﹒５７萬銀，今個星期開始泵大個倉到１

００萬銀，首先就買生發發（００３８８）沖一沖喜，近期佢做番「啡底」股之後一路強勢，弱

市之下仍然企穩，阿臣都唔怕高位加倉，入多三手生發發，博年內升破歷史高位５８２﹒５４銀

。

另外，現時內房板塊畀恆大搞到氣氛咁差，融創（０１９１８）剔除預收款資產負債率為７

８﹒３巴仙、淨負債率９６巴仙、現金短債比１﹒０８倍，指標仲仍然貼緊三條紅線，阿臣都係

決定止蝕，以２２﹒６５銀沽出一手，套現２﹒２６萬銀，不過輸國策冇計，蝕一皮野買個教訓

。

為咗令缸友跟得貼啲倉位變動，如果阿臣有郁下個倉，會喺《小傳日記》專欄同大家交代聲

！想知道古臣百萬倉有咩變動嘅話就記得睇實喇！



總結阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（銀） 收市價（銀） 總值（銀）



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港股：

港交所 ４００股 ４５６﹒１２ ５２０﹒００銀 ２０８０００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４４﹒１０銀 ８８２００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２８３﹒２０銀 ２８３２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２０﹒４５銀 ４０９００

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒０１銀 １００２０

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １３﹒６２銀 １３６２０

融創中國（已沽）１０００股 ３２﹒８０ ２２﹒６５銀 ２２６５０

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股票市值 ： ３８９０６０銀

剩餘現金 ： ６１０９４０銀

組合淨值 ：１００００００銀



＊數據截至７月２１日上１１時

