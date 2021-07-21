《談國論企－黎偉成》要從建屋供應解決香港居住問題

《談國論企》全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，於２０２１年７月１６

日期盼香港在國家第二個百年奮鬥目標實現的時候經濟更繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更

加和諧安寧，「特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」」，

所言甚是。香港房屋最大問題，在於政府誤判要增加土地供應，政策有嚴重失誤，因港人只能買

住房，而不是土地，故要提供充裕的住房供應，加上強有力的移民控制和非居民買樓限制等，才

可以切實的解決好住房問題。



＊庸官政策大誤失始生劏房籠屋大笑話＊



香港在過去五六十年都面對住房的嚴重問題。我們在英治時經常狠批地價貴、樓價貴、租金

貴等「三高政策」，造成民不聊生的劣局，但在香港於１９９７年主權回歸至今的２３年，「三

高」的問題反而越來越嚴重，不僅市區住宅樓價屢創新高，甚至連新界、離島每平方呎每每都要

逾一萬元，而大學生畢業月薪的起薪點也只是停留在一萬多至二萬元，結合通脹率計算，也就是

相當於兩個多年代前水平，即停留而不動；由是年輕一代能夠買樓者，往往得父母之蔭付首期，

所買的很多是「納米樓」，買不起的就只能住劏房、「籠屋」，民怨日甚。香港不是很繁榮嗎？

為甚麼有如斯大笑話！

安居，才能夠樂業，社會才可以安定、繁榮，乃自古已然的恆久規律，而香港的房屋出現如

斯嚴重問題，幾屆的特首及其領導的特區政府在房屋政策和策略，都有這樣或那樣的重大失誤：

即使董建華，「好心」地增加房屋供應，但年供８﹒５萬個單位，遠多於當年每年２至３萬的需

求，遂使樓價急挫；而曾蔭權不賣地、停建居屋等做法，樓價扶搖直上等，不一而足。歸納起來

，香港幾屆特區政府在房屋政策上的嚴重失誤，重點有：

最大的失策，為（甲）在供應方面：（Ｉ）和世界絕大部分地方一樣，香港居民都只能夠購

買住宅單位，置業居住，故港府要確保穩定供應的，最首要的一定是住宅單位的供應，而不是以

一貫堅持的所謂土地供應「政策」，因買地的幾乎全部都是地產發展商，在商言商當然要謀取利

潤甚至暴利，做法有（ｉ）屯積土地，買了地，就不建樓，使住宅市場供應日陷短決惡境，更（

ｉｉ）在土地拍賣時，惡意推高地價，使已持有的可觀土地儲備價格水漲船高，再到（ｉｉｉ

）推出新樓盤時，因市場供應有限而以少量單位出售，當然可以迅告售罄，當然加價再分段推出

其餘相當大部分單位和不斷加價。

由是港府的「土地政策」，絕對是天大的敗著，今後要做的是要確保在賣地後限定地產發展

商建樓、買樓時限，否則收回土地，澳門有此策。

和（ＩＩ）港府官僚主義和作風幾乎絲毫不動，尤其是令人憤怒的是與土地有關的部門，在

土地供應不足和樓價飆升凡多年，居然愛理不理，按既定官僚程序、方式「辦事」，結果便有地

產發展商高層斥之以非。



＊移民政策失控造成居住等城市規劃失控＊



同樣重要的問題是（ＩＩＩ）香港地少人多，而地之少在於用以建樓的面積只為香港整體土

地的面積約６％至７％，林鄭硬要「遠水」之「明日大嶼山」，而不考慮郊野公園邊緣可用之地

，為「重（傷）中之重」的惡思劣策。

更大問題，是（乙）需求問題失控：（一）香港特區政府庸官從來沒有以人口為主的作出城

市規劃，特別是在「移民政策」更是一無是處，使香港的居住、醫療、教育、交通甚至就業、養

老等許許多多方面，都出現重大問題和失控，包括（１）由內地每日１５０名移居香港者，沒有

審批權，於是出現「輸入貧窮」，增加領綜援等社會福利開支；須知要移民美加英澳，都要審批

，所涉有資產、政治考慮。

（二）港府庸官居然不理、不管、不打擊假難民問題，不僅使絕對無謂開支每年高達６０億

元，更使社會治安漸次失控。

以及（三）對特別是非香港永久居民買樓的「監管」，有等於無。港府庸官現時要「跟足」

國家政策，即使不跟足國家主席習近平力言之「房子不是用來住的，不是炒賣的」的要求，也要

如內地般限制非本地居住者的買樓，和置業之「一套房」或更多的政策，否則外來者隨時炒高香

港的樓價，受害的當然是香港居民。

居住問題，絕對是政治、治安和社會、經濟的十分重大問題，國家要香港特區政府盡快決定

有實效和馬上執行住房政策，而不是如２３年來的研究，更不要到２０４９年才解決劏房及「籠

屋」問題，下屆特區政府要取得初步佳效，之後每屆提升，要等多２８年？即７屆特區政府？香

港在回歸至今已７屆政府了，等什麼？快，要快！否則把庸官革掉！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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