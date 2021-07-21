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21/07/2021 09:22

《異動股》長汽（０２３３３）開彈半成，中期多賺逾兩倍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》長汽（０２３３３）現價升４﹒９５％，報２８﹒６元，該股
成交約６８萬股，涉資１９４２萬元。
　　長城汽車公布，截至６月３０日止中期業績快報，根據《中國企業會計準則》編製，純利３
４﹒９８億元人民幣，同比增逾２倍，每股盈利０﹒３８元人民幣。扣除非經常損益的淨利潤２
８﹒３１億元人民幣，升　２﹒５３倍。　
　　該集團指，營業收入６２１﹒５９億元人民幣，升７３％，營業利潤升２﹒１４倍，加權平
均淨資產收益率６﹒０７％，增加４﹒０１個百分點，而期內淨利潤同比增加主因整車銷量及毛
利增加所致，通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，推進新能源與智慧化發展，
產品結構得以進一步優化，盈利能力持續改善。
　　現時，恆生指數報２７３３９點，升７９點或升０﹒２９％，主板成交１３０﹒６５億元。
國企指數報９９１４點，升４９點或升０﹒５０％。恆生科技指數報７３８０點，升４２點或升
０﹒５８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽　（０２３３３）　　　２８﹒６０元　　　升４﹒９５％
　　吉利　（００１７５）　　　２３﹒１５元　　　升１﹒０９％
　　東風　（００４８９）　　　　６﹒６８元　　　跌０﹒６０％
　　比亞迪（０１２１１）　　２０９﹒００元　　　升１﹒４６％
　　廣汽　（０２２３８）　　　　６﹒８７元　　　升０﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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