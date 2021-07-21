《異動股》長汽（０２３３３）開彈半成，中期多賺逾兩倍

《經濟通通訊社２１日專訊》長汽（０２３３３）現價升４﹒９５％，報２８﹒６元，該股

成交約６８萬股，涉資１９４２萬元。

長城汽車公布，截至６月３０日止中期業績快報，根據《中國企業會計準則》編製，純利３

４﹒９８億元人民幣，同比增逾２倍，每股盈利０﹒３８元人民幣。扣除非經常損益的淨利潤２

８﹒３１億元人民幣，升 ２﹒５３倍。

該集團指，營業收入６２１﹒５９億元人民幣，升７３％，營業利潤升２﹒１４倍，加權平

均淨資產收益率６﹒０７％，增加４﹒０１個百分點，而期內淨利潤同比增加主因整車銷量及毛

利增加所致，通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，推進新能源與智慧化發展，

產品結構得以進一步優化，盈利能力持續改善。

現時，恆生指數報２７３３９點，升７９點或升０﹒２９％，主板成交１３０﹒６５億元。

國企指數報９９１４點，升４９點或升０﹒５０％。恆生科技指數報７３８０點，升４２點或升

０﹒５８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長汽 （０２３３３） ２８﹒６０元 升４﹒９５％

吉利 （００１７５） ２３﹒１５元 升１﹒０９％

東風 （００４８９） ６﹒６８元 跌０﹒６０％

比亞迪（０１２１１） ２０９﹒００元 升１﹒４６％

廣汽 （０２２３８） ６﹒８７元 升０﹒５９％

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（ｋｓ）

