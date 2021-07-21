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21/07/2021 13:21

《異動股》恒汽早段隨車股揚升後倒跌，現挫逾一成見一年低位

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中汽協指上半年汽車商品進出口金額大幅增長６１％，今日車
股受提振揚升。而恆大汽車（００７０８）早段雖可跟隨揚升，惟隨後表現偏軟，現跌１０﹒７
７％報１２﹒７６元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅５３﹒２６％。該股成交約１５３
６萬股，涉資２﹒１７億元。股份更見一年低位１２﹒７元。
　　據財聯社報道，中國恆大（０３３３３）已於昨日安排資金提前滙入債券還款賬戶，用於支
付該公司及子公司發行的４筆美元債券利息合共近３﹒５２億美元（約２７﹒４億港元）。
　　報道指，自去年３月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司透過自有資金已
累計歸還７筆境外債券本息合計約１１０億美元。到２０２２年３月前，恆大再無到期的境內外
公開市場債券。
　　現時，恆生指數報２７１３１，跌１２７點或跌０﹒４７％，主板成交９７３﹒２９億元。
國企指數報９８０２，跌６２點或跌０﹒６３％。恆生科技指數報７３１１，跌２５點或跌０﹒
３５％。
　　即月期指新報２７１１４，跌１２１點，低水１８點。即月國指期貨報９７９５，跌６０點
，低水７點。即月科指期貨新報７３１３，升３點，高水１８點。
　　上證綜合指數報３５６０，升２３點或升０﹒６７％，成交３５１０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１５２１１，升２００點或升１﹒３３％，成交４６３６﹒８２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大汽車（００７０８）　　１２﹒７６元　　跌１０﹒７７％
　　恆騰　　（００１３６）　　　４﹒０２元　　　跌２﹒４３％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒９１元　　　無升跌
　　恆大　　（０３３３３）　　　７﹒３６元　　　跌０﹒１４％
　　恆大物業（０６６６６）　　　６﹒６４元　　　跌１﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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