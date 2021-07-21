《異動股》恒汽早段隨車股揚升後倒跌，現挫逾一成見一年低位

《經濟通通訊社２１日專訊》中汽協指上半年汽車商品進出口金額大幅增長６１％，今日車

股受提振揚升。而恆大汽車（００７０８）早段雖可跟隨揚升，惟隨後表現偏軟，現跌１０﹒７

７％報１２﹒７６元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅５３﹒２６％。該股成交約１５３

６萬股，涉資２﹒１７億元。股份更見一年低位１２﹒７元。

據財聯社報道，中國恆大（０３３３３）已於昨日安排資金提前滙入債券還款賬戶，用於支

付該公司及子公司發行的４筆美元債券利息合共近３﹒５２億美元（約２７﹒４億港元）。

報道指，自去年３月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司透過自有資金已

累計歸還７筆境外債券本息合計約１１０億美元。到２０２２年３月前，恆大再無到期的境內外

公開市場債券。

現時，恆生指數報２７１３１，跌１２７點或跌０﹒４７％，主板成交９７３﹒２９億元。

國企指數報９８０２，跌６２點或跌０﹒６３％。恆生科技指數報７３１１，跌２５點或跌０﹒

３５％。

即月期指新報２７１１４，跌１２１點，低水１８點。即月國指期貨報９７９５，跌６０點

，低水７點。即月科指期貨新報７３１３，升３點，高水１８點。

上證綜合指數報３５６０，升２３點或升０﹒６７％，成交３５１０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１５２１１，升２００點或升１﹒３３％，成交４６３６﹒８２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） １２﹒７６元 跌１０﹒７７％

恆騰 （００１３６） ４﹒０２元 跌２﹒４３％

盛京 （０２０６６） ６﹒９１元 無升跌

恆大 （０３３３３） ７﹒３６元 跌０﹒１４％

恆大物業（０６６６６） ６﹒６４元 跌１﹒４８％

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（ｊｃ）

