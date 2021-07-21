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21/07/2021 10:51

【三孩政策】衛健委：社會撫養費等制約措施不合時宜需及時廢止

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國新辦今日就優化生育政策促進人口長期
均衡發展有關情況召開新聞發布會，國家衛健委人口家庭司司長楊文莊在發布會就取消社會撫養
費和相關的處罰規定解讀指，這是基於幾方面的考慮。第一方面是國家人口發展的戰略目標發生
了重大變化。現在是促進人口長期均衡發展，跟上世紀七、八十年代控制人口過快增長，以及進
入新世紀以來穩定低生育水平的人口發展目標是不一樣的。所以，社會撫養費等制約措施確實不
合時宜了，需要及時廢止。
　　第二方面，根據長期監測、調查包括有關研究來看，群眾的生育意願在２以下，雖然實施全
面兩孩政策了，但是很多家庭由於養育、教育等問題，在生育選擇方面，還是在延後，有的甚至
是放棄了。所以，群眾更關注的是希望有完善的、配套的、積極的支持政策，出台積極政策應當
是下一步工作的重點。
　　第三方面，實施三孩政策也是計劃生育政策，地方應當根據國家政策要求，完善制定地方人
口發展規劃，支持家庭發展，保障婦女兒童權益。從家庭角度來講，應當互敬互愛，家庭也要平
等協商，有計劃、負責任地安排生育子女的數量和時間。
　　第四方面，對於個別人口發展與經濟、社會、資源、環境矛盾較為突出的地區，也需要通過
加強宣傳教育，促進相關經濟社會政策與生育政策有效銜接，進一步鞏固脫貧攻堅和全面建成小
康社會的成果。所以，未來的生育政策是倡導性的。

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