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21/07/2021 11:03

【三孩政策】衛健委：冀短期內釋放生育潛能平緩出生人口下降趨勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國七次人口普查的數據顯示，中國育齡
婦女總和生育率為１﹒３，國際社會通常認為總和生育率１﹒５是一條高度敏感的警戒線，對於
實施三孩生育政策以後，會不會出現一次顯著的人口提升。國家衛健委副主任于學軍在國新辦發
布會表示，人口再生產與物質再生產是不一樣的，人口再生產的周期長，影響因素多，生育決策
的因素很複雜，而且涉及方方面面。短期內，希望釋放生育潛能，平緩出生人口下降的趨勢。從
長期看，關鍵取決於積極生育支持措施是否能夠很好地銜接，是不是能夠真正落地，這需要各地
各部門各方面共同努力，積極支持，共同推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展。
　　于學軍表示，在過去十年，中國的出生人口和人口生育水平波動很大，２０１０年第六次人
口普查的時候，當時出生人口大概是１６００萬，這期間實施了單獨兩孩政策和全面兩孩政策，
取得了積極成效。２０１６年、２０１７年這兩年出生人口都在１７００萬以上，特別是在
２０１６年超過了１８００萬，也是到了２０００年以後這二十年中比較高的一年。但是到
２０１８年以後，卻出現了連續三年下降的情況，而且下降的幅度很大。特別是「七普」數據顯
示，２０２０年中國出生人口數量是１２００萬，總和生育率是１﹒３。根據對２０２１年上半
年人口出生監測的情況來看，今年的出生人口和生育水平仍然會呈現走低的趨勢。與此同時，人
口老齡化程度進一步加深，未來一段時期，將持續面臨人口長期均衡發展的壓力，實施三孩生育
政策及配套支持措施，目的就是防止出生人口進一步下滑，推動實現適度生育水平，促進人口長
期均衡發展。

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