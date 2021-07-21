【三孩政策】衛健委回應不全面取消生育限制：保持政策連續穩定性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》對於為甚麼是「三孩」，而非全面取消

生育限制，國家衛健委副主任于學軍在發布會表示，人口問題實際上是關聯性很強的，涉及方方

面面，包括人口自身的數量、素質、結構、分布等。人口又與經濟社會發展和資源環境之間互動

，在這個過程當中也產生很多問題。在不同的發展階段，總會遇到各種各樣的人口問題，所以，

解決人口問題要全面，要統籌兼顧。儘管中國處於低生育水平，但今後相當長的一段時間內，中

國的人口多、規模壓力大、發展不平衡這些基本的事實不會發生根本改變，這也是研究制定經濟

社會發展政策必須要考量的最重要的一個基本國情。中國有１４億人，完善人口政策既要統籌兼

顧，放在大局中去考慮，也要保持政策的連續性和穩定性。

總之，實行三孩生育政策是通盤考慮了中國社會發展所處的階段，考慮了人口發展自身的主

要矛盾，考慮了與人口發展密切相關的城鄉發展、區域發展以及脫貧攻堅和全面建成小康社會的

成果，考慮了現階段公共服務能力等。經過通盤考慮，全面評估，最後作出這樣一個決定。

對於撫養孩子的成本高，是夫婦決定不想再生育的非常重要的原因。他表示，取消了社會撫

養費等制約措施，清理和廢止相關的處罰規定，還配套實施積極生育的支持措施，這實際上是一

套組合政策。後續，相關部門還會根據中央《決定》的總體要求，出台一系列的實施措施。相關

配套支持措施，目前已經作了初步分工，相關部門正在制定相關方案和實施措施，後續會陸續推

出，確保優化生育政策能夠取得積極的效果。

