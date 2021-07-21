【三孩政策】衛健委：４千多家托育機構已備案，１萬多家正申請

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家衛健委人口家庭司司長楊文莊表示，

截至６月３０日，在發改委全國托育機構備案系統里，已有４０００多家機構通過了備案，目前

還有１萬多家積極申請，市場很積極、很活躍。

下一步，要把托育服務作為重點來抓。一是加強頂層設計。研究編制「十四五」托育服務發

展的專項規劃，明確總體要求、目標、任務、保障措施等。並且要加強部門協調，加強專項規劃

落實的督導，確保這項任務能落到實處。

二是加強政府引導。要實施「十四五」普惠托育服務擴容和托育建設專項工程，擴大中央預

算內投資，支持綜合托育服務機構和社區托育服務設施的建設。

三是支持多元供給。鼓勵有條件的用人單位在工作場所為職工提供托育服務，規範家庭托育

服務健康發展。也要調動國企、社會、資本等各類主體積極投入托育行業。

四是加強隊伍建設。要密切配合有關部門，積極推動托育人才培養、職業教育、本科教育階

段的學科建設，完善托育行業國家職業技能標準和評價規範，啟動實施從業人員能力提升專項規

劃。

五是強化示範引領。要深入開展增加普惠服務供給的專項行動，要深入開展嬰幼兒照護服務

示範城市創建活動，激發地方活力，推出一系列典型經驗，打造托育服務的民族品牌。六是加強

監督管理。要建立托育服務登記備案、信息公示和質量評估制度，要完善綜合監管、動態監管，

堅決守住托育服務安全和健康的底線。



＊擴大普惠性學前教育資源＊



教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，要進一步擴大普惠性學前教育資源。這兩年來，在小區

配套幼兒園的治理上下了很大氣力，回收了２萬多所幼兒園，增加了４１６萬個學位，下一步，

要把這項工作鞏固好，進一步完善好。同時，積極支持民辦園提供普惠性服務，健全城鄉學前教

育公共服務體系。

到２０２０年，全國學前三年的毛入園率已達到了８５﹒２％，普惠性幼兒園覆蓋率達到了

８４﹒７％。

