【河南暴雨】美團捐款１億元，免費開放鄭州倉庫６３萬件生活物資

《經濟通通訊社２１日專訊》繼騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）以後，美團

（０３６９０）公益基金會今日亦宣布捐贈１億元人民幣馳援河南，聯合中國紅十字基金會，優

先為受災群眾生活安置、災後衛生防疫等提供服務。

同時，美團還免費開放鄭州地區的零售倉儲物資，第一批捐贈物資包含水、米麵糧油、果蔬

等６３萬件商品，全力保障鄭州地區的生活供應。（ｌｃ）

