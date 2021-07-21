【河南暴雨】百度捐贈９０００萬元馳援河南，上線暴雨互助通道

《經濟通通訊社２１日專訊》百度（０９８８８）宣布，百度基金會緊急捐贈９０００萬元
人民幣馳援河南抗險救災。
同時，百度Ａｐｐ、百度貼吧、百度健康醫典、好看視頻、百度地圖等百度旗下產品，已上
線暴雨互助通道等功能。百度也將持續關注河南汛情調動產品和技術資源，全力助力政府與社會
各界抗險救災。（ｌｃ）
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