【新冠肺炎】上海對來自或途經中高風險地區的人員加強嚴格管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》南京昨日發現本地確診新冠病例，上海市

防控辦發布通知，要求繼續做好境內中高風險地區來返滬人員健康管理，對高風險地區來返滬人

員一律實施１４天集中隔離健康觀察和２次新冠病毒核酸檢測；對中風險地區來返滬人員一律實

施１４天嚴格的社區健康管理和２次新冠病毒核酸檢測。

所有來自或途經中高風險地區的來返滬人員，在抵滬後應盡快且１２小時之內向所在居村委

和單位（或所住賓館）報告。

