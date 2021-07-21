【新冠肺炎】上海對來自或途經中高風險地區的人員加強嚴格管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》南京昨日發現本地確診新冠病例，上海市
防控辦發布通知，要求繼續做好境內中高風險地區來返滬人員健康管理，對高風險地區來返滬人
員一律實施１４天集中隔離健康觀察和２次新冠病毒核酸檢測；對中風險地區來返滬人員一律實
施１４天嚴格的社區健康管理和２次新冠病毒核酸檢測。
所有來自或途經中高風險地區的來返滬人員，在抵滬後應盡快且１２小時之內向所在居村委
和單位（或所住賓館）報告。
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