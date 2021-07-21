《美元走勢－羅明立》美元維持９３以上不高追的策略

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒１４ １０９﹒８０ １１０﹒１２

歐元╱美元 １﹒１７８３ １﹒１７５２ １﹒１７５４

英鎊╱美元 １﹒３６４２ １﹒３５９１ １﹒３６１１

美元╱瑞郎 ０﹒９２３１ ０﹒９２０５ ０﹒９２２６

美元╱港元 ７﹒７７４９ ７﹒７７１２ ７﹒７７４３

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《美元走勢》澳聯儲最新會議紀要顯示，委員會認為需要維繫高度寬鬆的貨幣政策以支持經

濟恢復，在通脹率能維持在２％－３％的目標範圍之前，不會提高現金利率，央行估計在

２０２４年之前，此情況不會出現。但央行同時宣布在９月起，將每周買債規模由５０億減少至

４０億澳元。由於當地疫情令封城措施擴大，加上美元持續強勢，澳元仍然受壓，曾經跌穿

０﹒７３。

受環球疫情擴散而急挫的美國股市出現顯著反彈，油價則跌至６５美元後回升，重上６７美

元收市。美聯儲維持溫和貨幣政策立場，而對通脹有相當影響的油價大幅回落，會紓緩通脹的憂

慮，亦可減少央行提早加息的壓力。美元強勢更多是反映非美貨幣的不利因素，維持９３以上不

高追的策略。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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