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即市新聞

21/07/2021 16:01

《美元走勢－羅明立》美元維持９３以上不高追的策略

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒１４　　　１０９﹒８０　　　１１０﹒１２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８３　　　１﹒１７５２　　　１﹒１７５４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６４２　　　１﹒３５９１　　　１﹒３６１１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２３１　　　０﹒９２０５　　　０﹒９２２６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４９　　　７﹒７７１２　　　７﹒７７４３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》澳聯儲最新會議紀要顯示，委員會認為需要維繫高度寬鬆的貨幣政策以支持經
濟恢復，在通脹率能維持在２％－３％的目標範圍之前，不會提高現金利率，央行估計在
２０２４年之前，此情況不會出現。但央行同時宣布在９月起，將每周買債規模由５０億減少至
４０億澳元。由於當地疫情令封城措施擴大，加上美元持續強勢，澳元仍然受壓，曾經跌穿
０﹒７３。
　　受環球疫情擴散而急挫的美國股市出現顯著反彈，油價則跌至６５美元後回升，重上６７美
元收市。美聯儲維持溫和貨幣政策立場，而對通脹有相當影響的油價大幅回落，會紓緩通脹的憂
慮，亦可減少央行提早加息的壓力。美元強勢更多是反映非美貨幣的不利因素，維持９３以上不
高追的策略。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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