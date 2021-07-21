【夜期時段】即月期指最新報２７２４６點，升２０點，高水２１點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７２２２點，跌４點，低水３點
，最新報２７２４６點，升２０點，高水２１點，合約成交６７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９８２６點，跌５點，低水５點，最新報９８３８點，升７
點，高水７點，合約成交２０３張。
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