【夜期時段】即月期指最新報２７２４６點，升２０點，高水２１點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７２２２點，跌４點，低水３點

，最新報２７２４６點，升２０點，高水２１點，合約成交６７７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９８２６點，跌５點，低水５點，最新報９８３８點，升７

點，高水７點，合約成交２０３張。

