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21/07/2021 18:55

【恒大風波】經絡：銀行拒恒大樓花按揭，對整體樓按市場影響輕微

　　《經濟通通訊社２１日專訊》經絡按揭轉介表示，近月恆大屢次傳出不利消息，市傳有大型
銀行因風險評估關係，拒絕接收該發展商樓盤的樓花按揭申請，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明
表示，是次僅屬個別樓盤事件，相信對整體樓按市場的影響相對輕微。
　　恆大在香港共出售三個樓盤，分別是恆大﹒珺瓏灣、恆大．珺瓏灣１期、恆大．珺瓏灣２期
及恆大．睿峰。根據經絡按揭轉介研究部調查，快將踏入關鍵期階段的兩個樓盤的成交紀錄冊中
，統計顯示恆大﹒睿峰選用建築期付款辦法的買家為１８７人，佔整體出售單位的
８１﹒７％；選用即供付款辦法的買家只有４０人，佔整體出售單位的１７﹒５％。另外，恆大
．珺瓏灣２期選用建築期付款辦法的買家為６３５人，佔整體出售單位的５３﹒１％；選用即供
付款辦法的買家為５１６人，佔整體出售單位的４３﹒１％。
　　曹德明表示，早前購入以上樓盤單位的買家，如已選擇建築期或選擇即供並已申請按揭將不
受影響；惟於近月購入單位而又選擇即供付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到
影響。根據經絡按揭轉介研究部統計，今年５月迄今，恆大．睿峰選擇即供付款辦法的買家只有
２人，恆大．珺瓏灣２期選擇即供付款辦法的買家則為５６人。曹德明建議，買家可尋找發展商
更改至建築期付款辦法，或申請延期完成交易。（ｂｎ）

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