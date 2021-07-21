【恒大風波】經絡：銀行拒恒大樓花按揭，對整體樓按市場影響輕微

《經濟通通訊社２１日專訊》經絡按揭轉介表示，近月恆大屢次傳出不利消息，市傳有大型

銀行因風險評估關係，拒絕接收該發展商樓盤的樓花按揭申請，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明

表示，是次僅屬個別樓盤事件，相信對整體樓按市場的影響相對輕微。

恆大在香港共出售三個樓盤，分別是恆大﹒珺瓏灣、恆大．珺瓏灣１期、恆大．珺瓏灣２期

及恆大．睿峰。根據經絡按揭轉介研究部調查，快將踏入關鍵期階段的兩個樓盤的成交紀錄冊中

，統計顯示恆大﹒睿峰選用建築期付款辦法的買家為１８７人，佔整體出售單位的

８１﹒７％；選用即供付款辦法的買家只有４０人，佔整體出售單位的１７﹒５％。另外，恆大

．珺瓏灣２期選用建築期付款辦法的買家為６３５人，佔整體出售單位的５３﹒１％；選用即供

付款辦法的買家為５１６人，佔整體出售單位的４３﹒１％。

曹德明表示，早前購入以上樓盤單位的買家，如已選擇建築期或選擇即供並已申請按揭將不

受影響；惟於近月購入單位而又選擇即供付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到

影響。根據經絡按揭轉介研究部統計，今年５月迄今，恆大．睿峰選擇即供付款辦法的買家只有

２人，恆大．珺瓏灣２期選擇即供付款辦法的買家則為５６人。曹德明建議，買家可尋找發展商

更改至建築期付款辦法，或申請延期完成交易。（ｂｎ）

