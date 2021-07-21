【企業盈喜】象興國際料中期溢利將按年增長不少於７０％

《經濟通通訊社２１日專訊》象興國際（０１７３２）發盈喜，預期截至今年６月底止，中

期溢利將按年增長不少於７０％。

集團表示，預期溢利增長，主要由於集團於２０２０年成立的位於四川省成都市之建材供應

鏈運營業務於相關期間錄得淨溢利，而去年同期則錄得淨虧損；由於中國在ＣＯＶＩＤ－１９的

有效控制下進出口市場持續改善後，集團港內相關業務的收入於相關期間大幅度增加。（ｓｋ）

