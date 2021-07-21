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21/07/2021 11:03

【國安立法】消息：警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，警方國安處拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，
懷疑與《蘋果日報》另外多名高層較早前一宗違反《港區國安法》的案件有關。
　　壹傳媒上月１７日停牌，旗下《蘋果日報》因涉嫌違法國安法遭到政府凍結３個戶口，涉及
１８００萬元；同時壹傳媒及《蘋果日報》多名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹被捕。《蘋果日
報》於上月２４日發行最後一份報紙後宣布停刊，網頁版則在同月２３日晚上１１時５９分停止
運作。（ｈｙ）（ｚｚ）

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