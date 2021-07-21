《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，警方國安處拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，
懷疑與《蘋果日報》另外多名高層較早前一宗違反《港區國安法》的案件有關。
壹傳媒上月１７日停牌，旗下《蘋果日報》因涉嫌違法國安法遭到政府凍結３個戶口，涉及
１８００萬元；同時壹傳媒及《蘋果日報》多名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹被捕。《蘋果日
報》於上月２４日發行最後一份報紙後宣布停刊，網頁版則在同月２３日晚上１１時５９分停止
運作。（ｈｙ）（ｚｚ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
21/07/2021 11:03
【國安立法】消息：警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗
《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，警方國安處拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，
懷疑與《蘋果日報》另外多名高層較早前一宗違反《港區國安法》的案件有關。
壹傳媒上月１７日停牌，旗下《蘋果日報》因涉嫌違法國安法遭到政府凍結３個戶口，涉及
１８００萬元；同時壹傳媒及《蘋果日報》多名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹被捕。《蘋果日
報》於上月２４日發行最後一份報紙後宣布停刊，網頁版則在同月２３日晚上１１時５９分停止
運作。（ｈｙ）（ｚｚ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|開市Good Morning21/07/2021
溫鋼城：藥明生物50天線才考慮 三孩概念股不高追
|財經熱話20/07/2021
華僑永亨料今年本港經濟增長介乎5%至6% 復甦動力轉至內需
|中國故事20/07/2021
《神州經脈》降準後LPR仍持平 歐美斥中國網絡攻擊 交投急縮
|建築新法20/07/2021
本土嶄新MiC 鋁遊家屢創佳績
|市場動向20/07/2021
「我最喜愛的香港室內空間」全民票選 共同選出盛載港人成長回憶和情感的心水本地室內空間
|財經熱話20/07/2021
【恒大風波】午後近億掉頭掃恒大 惟分析籲一股不留！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰