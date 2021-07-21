【企業盈喜】中駿商管料中期純利按年升約１２０％

《經濟通通訊社２１日專訊》中駿商管（００６０６）預期，截至今年６月３０日止六個月

，錄得純利不少於１﹒６５億元（人民幣．下同），按年升約１２０％。純利增加主要由於集團

在管物業總建築面積增加及對集團開業前管理服務的需求增加。

該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）

