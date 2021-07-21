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21/07/2021 15:03

【國安立法】立法會二讀打擊起底法案，曾國衞否認公權力無限擴張

　　《經濟通通訊社２１日專訊》立法會二讀《２０２１年個人資料（私隱）（修訂）條例草案
》，建議將起底行為刑事化。政制及內地事務局長曾國衞表示，在反修例運動期間，不少人有意
圖公開他人的資料，起底行為愈來愈猖獗及惡劣，有人甚至上載幼童的資料，聲稱要帶同麻布袋
「接放學」，具有威嚇成份，社會不能容忍。他不能認同有人形容修例是公權力的無限擴張，指
起底者連小童都不放過，反問這些人侵犯他人私隱的自由是否已經超越社會道德的界限，需要受
到制約，又反問若果政府不聞不問，是否符合市民的期望。
　　曾國衞指，過去兩年，個人資料私隱專員處理超過５８００宗起底個案，要求網絡平台移除
超過６３００條不恰當的連結，強調草案不影響言論自由，只針對惡意起底的人，不針對合法的
網絡平台。他又批評，有海外傳媒利用修例大造文章，指亞洲互聯網聯盟已經澄清，不會撤出本
港市場。

＊徐英偉：正研究海外例子＊

　　負責進行法律研究的民政事務局長徐英偉表示，過去兩年香港充斥起底、假資訊、假新聞的
行為，政府已加強留意市面的訊息，一旦發現有虛假資訊廣泛流傳，就會透過不同方式澄清，強
調互聯網並非無法可依，大部分罪行都適用於規管網上行為。徐英偉指，近年西方民主社會都要
應對假資訊流通的問題，否則會對管治造成困難，當局正研究海外相關法例，研究在香港適用的
法例。
　　保安局長鄧炳強表示，目前仍有大量假消息植根於社會，七一刺警案的施襲者正正受假資訊
影響，作出嚴重違法行為，呼籲市民要更負責任地使用互聯網，不要直接或間接支持暴力。
（ｈｙ）（ｚｚ）

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