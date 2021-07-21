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21/07/2021 16:33

【新冠肺炎】經濟學人：亞洲國家堅持「清零」，恐損自身商業地位

　　《經濟通通訊社２１日專訊》經濟學人智庫發表報告稱，隨著全球經濟重啟，亞洲部分國家
及城市對新冠病毒疫情「清零」的取態將變得難以持續；假如這些國家及城市未能恢復通關，或
令本身的商業中心地位永久受損。
　　經濟學人智庫指出，包括澳洲、紐西蘭、中國、香港、澳門、新加坡、台灣和越南等地的政
策目標都是疫情「清零」，而非與病毒共存。報告預期，這些地區今年將維持嚴格的邊境管制，
或在實現大規模疫苗接種後，於明年初重新放寬限制。
　　此外，支持疫情「清零」可能削弱經濟活動，剝奪這些經濟體從國際旅客及學生流動恢復中
獲益的機會。商務旅行及營運方面的挑戰，或令企業選擇投資其他市場；嚴格的邊境管制也將影
響「清零」國家吸引和留住外國人才的能力。

＊港澳星等調整防疫策略壓力最大＊

　　該智庫認為，香港、澳門和新加坡等亞洲城市的調整策略壓力將最強，因它們都極為依賴國
際商業和旅遊業。如果香港和新加坡無法作為樞紐有效地運作，企業可能更願意將更多業務轉移
到國內本身。
　　報告不預期任何一個抱「清零」目標的經濟體會在今年餘下時間大幅開放邊境政策，但有可
能如香港般漸進地放寬，階段性的放寬料到明年上半年才可能出現。
　　中國方面，報告指出，中國因本身經濟有較大的自給自足能力，因此對恢復通關最為謹慎，
官員曾表示，最早２０２２年中才邁向正常通關。但考慮到明年秋天召開的第２０屆全國代表大
會，屆時政治局常委將換屆，恢復通關日期有可能進一步延長。（ｈｙ）

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