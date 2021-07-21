【企業盈喜】灣區發展料中期轉虧為盈賺約２﹒８７億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》灣區發展（００７３７）預期，截至今年６月３０日止六個月
，錄得純利約２﹒８７億元（人民幣．下同），去年同期錄得虧損約１﹒１５億元。
該集團指，去年新冠疫情期間，全國收費公路由去年２月１７日至５月５日期間免收車輛通
行費，導致集團之該等合營企業路費收入減少；由於自去年５月６日起已恢復車輛通行費收費，
因此今年中期轉虧為盈。
該集團預期於今年８月下旬刊發中期業績。（ｈｙ）
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