《小傳日記》魚缸指數或許令人絕望，不過魚缸相當旺場！

《小傳日記》今朝魚缸繼續令股民絕望，曾經最多插２８８點再度失守二萬七關。不過Ａ場

氣勢如虹，勉強幫翻魚缸氣氛好翻些少，見大型科技佬普遍低位有承接，加上今日生發發、汽車

佬、手機設備佬，同埋部分舊經濟佬生性幫手頂住個指數。臨近尾市大型科技股發力，普遍跌幅

收窄。最終魚缸收報２７２２４點，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交１５６８﹒５７億元。

國企指數報９８３１點，跌３３點或跌０﹒３４％。恆生科技指數報７３２７點，跌９點或跌

０﹒１３％。

其實短期魚缸跌定未，大家可以留意幾點。第一，當然係大型科技佬表現啦，佢哋發力指數

相信都會有力重新反彈；第二，其實Ａ場相當強勢，當中創業板指數創逾６年新高。如果Ａ場持

續炒上去，相信會改善翻魚缸氣氛。不過呢樣就要望住阿爺會唔會繼續放水啦！

雖然指數令股民無哂鬥志，不過魚缸其實相當旺場，汽車佬就係其中之一。長汽

（０２３３３）就公佈左中期多賺超過兩倍，表現遠超預期，仲要創新高，全日飆１６巴仙，報

３１﹒６５元破頂。呢個表現帶起汽車相關佬，比亞迪（０１２１１）、贛鋒（０１７７２）、

力勁（００５５８）等，少則升３巴仙，多則炒高１４巴仙。

近期同汽車佬走勢高度相關嘅新能源股，大部分都炒得唔錯，例如中國玻璃（０３３００）

、龍源電力（００９１６）、新特能源（０１７９９）等等。

根據觀察，只要選股得宜，避開科技佬、指數成分佬，選擇強勢佬，其實呢幾個月即使唔贏

，都不至於輸太多。可惜大部分散戶覺得強勢股升得高就屬於貴，所以唔敢買；反之弱勢股跌得

多就望落便宜，所以起勢咁撈。不過魚缸贏錢定律就係要跟紅頂白，跟住強勢資金買貨，呢個買

股思維值得散戶深思。



表列汽車股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長汽 （０２３３３） ３１﹒６５元 升１６﹒１５％

比亞迪（０１２１１） ２１８﹒６０元 升 ６﹒１２％

吉利 （００１７５） ２３﹒４０元 升 ２﹒１８％

廣汽 （０２２３８） ６﹒８９元 升 ０﹒８８％

東風 （００４８９） ６﹒７７元 升 ０﹒７４％

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國玻璃 （０３３００） ３﹒６８元 升１５﹒７２％

新特能源 （０１７９９） ２０﹒５０元 升１２﹒０２％

大唐新能源（０１７９８） ２﹒３４元 升 ８﹒３３％

潤電 （００８３６） １１﹒４０元 升 ６﹒７４％

龍源電力 （００９１６） １３﹒３８元 升 ６﹒０２％

洛玻 （０１１０８） １４﹒６０元 升 ４﹒２９％

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