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21/07/2021 16:31

《小傳日記》魚缸指數或許令人絕望，不過魚缸相當旺場！

　　《小傳日記》今朝魚缸繼續令股民絕望，曾經最多插２８８點再度失守二萬七關。不過Ａ場
氣勢如虹，勉強幫翻魚缸氣氛好翻些少，見大型科技佬普遍低位有承接，加上今日生發發、汽車
佬、手機設備佬，同埋部分舊經濟佬生性幫手頂住個指數。臨近尾市大型科技股發力，普遍跌幅
收窄。最終魚缸收報２７２２４點，跌３４點或跌０﹒１３％，主板成交１５６８﹒５７億元。
國企指數報９８３１點，跌３３點或跌０﹒３４％。恆生科技指數報７３２７點，跌９點或跌
０﹒１３％。
　　其實短期魚缸跌定未，大家可以留意幾點。第一，當然係大型科技佬表現啦，佢哋發力指數
相信都會有力重新反彈；第二，其實Ａ場相當強勢，當中創業板指數創逾６年新高。如果Ａ場持
續炒上去，相信會改善翻魚缸氣氛。不過呢樣就要望住阿爺會唔會繼續放水啦！
　　雖然指數令股民無哂鬥志，不過魚缸其實相當旺場，汽車佬就係其中之一。長汽
（０２３３３）就公佈左中期多賺超過兩倍，表現遠超預期，仲要創新高，全日飆１６巴仙，報
３１﹒６５元破頂。呢個表現帶起汽車相關佬，比亞迪（０１２１１）、贛鋒（０１７７２）、
力勁（００５５８）等，少則升３巴仙，多則炒高１４巴仙。
　　近期同汽車佬走勢高度相關嘅新能源股，大部分都炒得唔錯，例如中國玻璃（０３３００）
、龍源電力（００９１６）、新特能源（０１７９９）等等。
　　根據觀察，只要選股得宜，避開科技佬、指數成分佬，選擇強勢佬，其實呢幾個月即使唔贏
，都不至於輸太多。可惜大部分散戶覺得強勢股升得高就屬於貴，所以唔敢買；反之弱勢股跌得
多就望落便宜，所以起勢咁撈。不過魚缸贏錢定律就係要跟紅頂白，跟住強勢資金買貨，呢個買
股思維值得散戶深思。

　　表列汽車股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽　（０２３３３）　　　３１﹒６５元　　　升１６﹒１５％
　　比亞迪（０１２１１）　　２１８﹒６０元　　　升　６﹒１２％
　　吉利　（００１７５）　　　２３﹒４０元　　　升　２﹒１８％
　　廣汽　（０２２３８）　　　　６﹒８９元　　　升　０﹒８８％
　　東風　（００４８９）　　　　６﹒７７元　　　升　０﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國玻璃　（０３３００）　　　　３﹒６８元　　　升１５﹒７２％
　　新特能源　（０１７９９）　　　２０﹒５０元　　　升１２﹒０２％
　　大唐新能源（０１７９８）　　　　２﹒３４元　　　升　８﹒３３％
　　潤電　　　（００８３６）　　　１１﹒４０元　　　升　６﹒７４％
　　龍源電力　（００９１６）　　　１３﹒３８元　　　升　６﹒０２％
　　洛玻　　　（０１１０８）　　　１４﹒６０元　　　升　４﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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