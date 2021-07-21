《經濟通通訊社２１日專訊》葉氏化工（００４０８）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年增長超過３９０％至４４０％。
該集團指，純利大幅增加主要由於集團溶劑業務於今年中期的銷售額倍升及該分類錄得大額
利潤，由於期內溶劑產品售價飆升至接近歷史高位水平和集團溶劑團隊抓緊了市場機遇而可觀地
提高盈利能力；及今年中期集團位於粉嶺的投資物業錄得公允值上升，該投資物業隨後出售。
該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）
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21/07/2021 17:44
【企業盈喜】葉氏化工料中期純利按年增長超過３９０％至４４０％
《經濟通通訊社２１日專訊》葉氏化工（００４０８）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年增長超過３９０％至４４０％。
該集團指，純利大幅增加主要由於集團溶劑業務於今年中期的銷售額倍升及該分類錄得大額
利潤，由於期內溶劑產品售價飆升至接近歷史高位水平和集團溶劑團隊抓緊了市場機遇而可觀地
提高盈利能力；及今年中期集團位於粉嶺的投資物業錄得公允值上升，該投資物業隨後出售。
該集團預期於今年８月底前刊發中期業績。（ｈｙ）
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