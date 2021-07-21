《真知灼見－溫灼培》貨幣後向看英國疫情變化

《真知灼見》七大貨幣中有兩央行，分別為加拿大央行及英倫銀行已削減了買債規模，並付

諸實施。而按計劃，新西蘭央行將於本周五（２３日）停止所有買債。澳洲央行雖未作任何實際

收緊貨幣政策行動，且揚言見不到當地通脹及工資出現顯著增長前不會調升現時０﹒１％官方息

率。但在本月６日議息會上，卻宣布了於今年９月將減少買債規模，由現時每周動用５０億澳元

買債降至４０億。反觀聯儲局，到現在仍不承認通脹存在，更不用說給予市場一個收緊貨幣政策

的時間表。現在市場謂聯儲局將於２０２３年加息，也只純粹根據局方各委員的預期作出，官方

並無作出預期。



對於收緊貨幣政策較聯儲局為早的國家及地區的貨幣，筆者認為可看高一線。近期美元強並

非與市場在預期聯儲局加息日子較人早，否則美國十年債息不會出現跌至靠近１﹒２厘情況。明

顯市場是擔心變種病毒再次肆虐全球不利環球經濟及投資市場，因而把大量資金轉返美元避險導

致美元走強。



當明白這一切，下一步我們重點要留意便是疫情未來變化。英國是繼以色列後，其民眾最廣

泛接種疫苗的國家。以色列由於人口只有９００萬並非大國，其抗疫成敗不能作準。英國是有人

口６千多萬的國家，亦是最早解除一切疫情限制令國家。現關注未來數周英國的新增確診病例，

尤其是死亡人數，以衡量英國的抗疫成功與否。由於全球不少國家也是依賴疫苗作為抗疫的唯一

方案。如英國抗疫成功，料將可為全球早日走出疫情的陰霾帶來曙光，屆時料可有助刺激環球投

資氣氛，使資金撤離避險的美元及為上述有收緊貨幣政策的商品貨幣及英鎊帶來支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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