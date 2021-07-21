《鍾之日記》長汽績優破頂，深創板六年高

《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



經濟學人智庫發表報告稱，隨著全球經濟重啟，亞洲部分國家及城市對新冠病毒疫情「清零

」的取態將變得難以持續，不預期任何一個抱「清零」目標的經濟體會在今年餘下時間大幅開放

邊境政策，但有可能如香港般漸進地放寬，階段性的放寬料到明年上半年才可能出現。而中國對

重新通關將最為謹慎，並有可能因應明年秋天召開「二十大」而進一步延遲恢復通關。

香江魚缸今早高開７９點，其後一度倒跌近３００點，之後拗腰跌幅收窄，恆指收跌３４點

，報２７２２４點，成交１５６９億元人民幣。

恆大（０３３３３）又陷流動性恐慌，市傳有香港的龍頭銀行因風險評估關係，拒絕接收恆

大樓盤的樓花按揭申請。恆大收跌１﹒８％。



＊河南暴雨成災，深市創板指創逾六年高＊



河南近日遭遇有記錄以來極端暴雨，省會鄭州市災情嚴重，最少１２人死亡。多個市縣被洪

澇侵襲，交通中斷、地鐵倒灌、房屋被沖垮。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，各

級領導幹部要身先士卒、靠前指揮，迅速組織力量防汛救災，在做好防汛救災工作的同時，盡快

恢復生產生活秩序，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

踏入半年業績期，滬深股市表現火熱，今日兩市成交１２０９２億元人民幣，重返萬億關口

。以半導體板塊為首的科技股急升，市況未受河南暴雨災情影響，滬綜指收升０﹒７３％，報３

５６２﹒６６點，深成指收升１﹒３４％，創業板指更漲２﹒７８％，創逾六年新高。



＊長汽業績超強，股民爭先上車＊



長城汽車（０２３３３）半年業績振奮市場。公司上半年純利３４﹒９８億元，同比增逾２

倍，扣除非經常損益後，淨利潤按年飆２﹒５倍。長城汽車Ａ股（滬：６０１６３３）全日價升

一成漲停，錄近３萬手封單，Ｈ股更飆１６﹒２％，報３１﹒６５港元，盤中高見３２元創上市

新高，全日成交約１億股，涉資超過３０億元。

長汽指，營業收入６２１﹒５９億元，升７３％，營業利潤升２﹒１４倍，加權平均淨資產

收益率６﹒０７％，增加４﹒０１個百分點。該集團解釋，期內淨利潤同比增加主因整車銷量及

毛利增加所致，通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，推進新能源與智慧化發展

，產品結構得以進一步優化，盈利能力持續改善。



＊三孩政策正式落地，生育股不甚興奮＊



中國開放三孩政策正式落地，國務院發布《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期

均衡發展的決定》，正式宣布今年５月３１日後均可生三孩，文件還推出４０多項措施，包括取

消「社會撫養費」；將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫勾；鼓勵幼兒園招收２至３歲

幼兒；支持開展父母育兒假試點等。

生育概念港股今日小幅上升，好孩子國際（０１０８６）升２﹒９％，錦欣生殖

（０１９５１）、貝康醫療（０２１７０）升１﹒２％，寶寶樹集團（０１７６１）升１％，中

國飛鶴（０６１８６）升０﹒９％。

當局目標到２０２５年，積極生育支持政策體系基本建立，生育水平適當提高，出生人口性

別比趨於正常，人口結構逐步優化，人口質素進一步提升。隨著「人口紅利」逐漸消退，中國經

濟正面臨持續放緩的壓力，而較低的生育率則成為中國要解決的問題。要讓大家願意生孩子，就

要創造一個適合生育的環境，但知易行難，單是樓價一環便已讓很多夫婦打消生育念頭，結構性

問題當然需要從社會改革上入手，否則只不過是治標不治本。



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