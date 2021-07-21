【三孩政策】支持生育措施出台，取消社會撫養費、照護費扣個稅等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院２０日發布《中共中央國務院關於

優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，依法實施三孩生育政策，今年５月３１日後均可

生三孩。《決定》推出４０多項措施，優生優育、普惠托育、降低「三育」成本，包括：取消社

會撫養費，清理和廢止相關處罰規定；將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫勾；鼓勵和

支持有條件的幼兒園招收２至３歲幼兒；支持有條件的地方開展父母育兒假試點，健全假期用工

成本分擔機制；研究推動將３歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除；地方政府在

配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可根據未成年子女數量在戶型

選擇等方面給予適當照顧。地方政府可以研究制定根據養育未成年子女負擔情況實施差異化租賃

和購買房屋的優惠政策。



＊目標：到２０２５年生育、養育、教育成本顯著降低＊



《決定》明確了主要目標：到２０２５年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度

基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯

著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨於正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提

升。

到２０３５年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善，服務管理機制運轉高效，

生育水平更加適度，人口結構進一步改善。優生優育、幼有所育服務水平與人民群眾對美好生活

的需要相適應，家庭發展能力明顯提高，人的全面發展取得更為明顯的實質性進展。社會撫養費

退出歷史舞台。



＊研制差異化租賃和購買房屋政策＊



《決定》指出，取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人

生育情況全面脫鈎。《決定》要求，加強稅收、住房等支持政策。結合下一步修改個人所得稅法

，研究推動將３歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除。

《決定》提出，地方政府在配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭

，可根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧。地方政府可以研究制定根據養育未成

年子女負擔情況實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策。

