【河南暴雨】鄭州遭遇有記錄以來最強降雨，已造成市區１２人死亡

《經濟通通訊社２１日專訊》河南近日遭遇有記錄以來極端暴雨，省會鄭州市災情嚴重，最

少１２人死亡，５人受傷。

昨日（２０日）傍晚，不少被困在鄭州五號線地鐵車廂內的市民在網絡上發視頻求救，可以

看到地鐵車廂內及站台上的積水已沒過腰部，地鐵已停止運行，車廂門緊閉，多名乘客被困，救

援人員要由車頂打開一個洞，將乘客救出，當局下令地鐵全線停運，組織力量，疏散群眾，共疏

散５００多人。



＊郭家咀水庫潰壩＊



官方數據顯示，昨日１６－１７時鄭州本站降雨量達２０１﹒９毫米，超過國內陸地小時降

雨量極值。

鄭州市的常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，其中郭家咀水庫水位快速上

漲，凌晨１時３０分潰壩。鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重

影響。目前，已轉移避險約１０萬人。

省防總將防汛應急響應級別提升為Ⅰ級，國家防總就派工作組到河南抗洪搶險，已調派解放

軍指戰員７３０人。武警官兵１１５９人、車輛逾６０輛，消防救援隊伍指戰員６７６０人次、

１３８３車次，民兵６９０人，衝鋒舟３５艘，其它各類搶險裝備２５７８４套參與搶險救援。

目前，救援工作仍在進行當中。（ｌｃ）

