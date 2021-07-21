【河南暴雨】騰訊宣布捐出１億元支援河南災區

《經濟通通訊社２１日專訊》在河南汛情發生後，騰訊（００７００）今日凌晨宣布，騰訊

公益慈善基金會將首批捐款１億元人民幣支援河南水災災區，聯合前線的救援機構及慈善組織，

用於保障當地民眾安全及緊急採購救災物資。騰訊又表示，正緊急調動產品技術資源，全力協助

政府及社會各界抗洪救災。（ｌｃ）

