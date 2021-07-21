【河南暴雨】鄭州機場２１日１２點前不接收進港航班

《經濟通通訊社２１日專訊》河南昨日（２０日）遭遇強降雨，市區出現嚴重內澇後，河南
省機場集團在官方微博「鄭州機場」宣布，從７月２０日２０：００至７月２１日１２：００，
鄭州機場不接收進港航班。
鄭州機場指，正協助航空公司，對停留在機場的旅客進行安排。鄭州機場提醒，當前正值雷
雨多發季節，對航班影響很大，旅客在出行前應關注天氣變化和航班動態。（ｌｃ）
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