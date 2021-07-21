【重拳監管】快手騰訊等傳播兒童軟色情表情包，網信辦責令整改

《經濟通通訊社２１日專訊》中央網信辦公布，近期，針對快手、騰訊ＱＱ、淘寶、新浪微

博、小紅書等平台傳播兒童軟色情表情包、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，依法約談平

台負責人，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和帳號，並對平台實施罰款處罰。

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