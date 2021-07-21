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21/07/2021 11:38

【重拳監管】網信辦啟動暑期未成年人網絡環境整治，聚焦７類問題

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中央網信辦宣布，即日起啟動「清朗．暑期未成年人網絡環境
整治」專項行動，聚焦解決７類網上危害未成年人身心健康的突出問題。

＊嚴禁１６歲以下出鏡直播＊

　　　　一是直播、短視頻平台涉未成年人問題。嚴禁１６歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處
炒作「網紅兒童」行為，禁止誘導未成年人打賞行為。
　　二是未成年人在線教育平台問題。全面清理在線課程中色情低俗、血腥暴力及其他導向不良
內容，嚴禁推送網絡游戲、低俗小說、娛樂直播等與學習無關的廣告信息，及時處置互動評論區
攻擊謾罵、教唆不良交友等內容。
　　三是兒童不良動漫動畫作品問題。堅決清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「
邪典」視頻，認真核處存在角色著裝暴露、情節色情低俗、場面血腥恐怖以及其他易引發未成年
人模仿的危險行為等問題的兒童動漫動畫作品。
　　四是論壇社區、群圈等環節危害未成年人問題。深入清理利用兒童形象制作的軟色情表情包
，嚴查教唆誘導未成年人自殺約死、拍攝交易色情低俗視頻的群組帳號。

＊排查解決防沉迷系統問題漏洞＊

　　五是網絡「飯圈」亂象問題。深入整治誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕
謾罵、拉踩引戰、刷量控評等行為。
　　六是不良社交行為和不良文化問題。嚴防網上不良社交行為和不良文化現象形成不良導向、
扭曲青少年價值觀，堅決查處人肉搜索、人身攻擊、惡意舉報等網絡欺凌和暴力行為。
　　七是防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。重點排查解決網站平台防沉迷系統問
題漏洞，解決「青少年模式」入口不顯著、識別不精準、專屬內容不夠豐富、應用效果不佳等問
題，進一步優化模式效能，著力防止未成年人沉迷網絡。（ｃｔ）

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