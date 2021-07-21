【河南暴雨】河南部分用戶手機無信號，三大運營商：奔赴現場搶修

《經濟通通訊社２１日專訊》目前河南省一些地區受暴雨等影響，部分光纜、基站受影響，
區域網絡中斷，影響用戶使用，部分用戶手機無信號。據《中新網》引述三大運營商均表示，已
派出工作人員奔赴現場搶修。同時，有運營商反映，一些地方受天氣、道路泥濘等影響，不能通
車，發電車運輸受限，很多地方只能人工搬運設備，導致搶修進度緩慢。（ｃｔ）
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